47-vuotias Jetta etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelman uudella kaudella.

Maajussille morsian -ohjelman 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat.

Yksi uusista maajusseista on salolainen puutarhaviljelijä Jetta, 47.

Jetta on pyörittänyt kasvihuonetilaa Perniössä yli parinkymmenen vuoden ajan. Hän tekee työtään rakkaudesta lajiin, ja mukanaolo suomalaisessa ruoantuotannossa on hänelle kunnia-asia.

Perhe- ja työkeskeinen Jetta on äiti 17-vuotiaille kaksospojille. Lapset ovat hänen elämänsä tärkein asia.

– Pojat ovat jo aika isoja, ja heillä alkaa pikkuhiljaa olla oma elämä. He eivät enää ihan koko ajan tarvitse minua jokapäiväsessä elämässään, ja nyt olen ajatellut, että olisi myös minun aikani keskittyä omaan elämääni. Sitä kautta lähdin miettimään, mitä haluan, ja parisuhde oli yksi näistä jutuista, hän kertoo MTV Uutisille.

Jetalla on kasvihuonetila Perniössä.

Jetta erosi lastensa isästä poikien ollessa vuoden vanhoja. Noin vuosikymmenen ajan hän keskittyi pääasiassa vain lapsiinsa ja työhön.

– Olin täysin yksinhuoltaja, eikä minulla ollut viikonloppuja vapaana. Olin 24/7 kiinni työssä ja lapsissa. En edes kauheasti keskittynyt mihinkään parisuhdeasioihin, hän taustoittaa.

Jetta on käyttänyt vuosien varrella deittisovelluksia ja tapaillut, mutta mitään pysyvää ei ole löytynyt. Deittisovellusmaailma on alkanut jo tympimään häntä.

– Se on aika raadollinen, enkä jaksa sellaista, että keskitytään vain pinnallisiin asioihin ja heti, kun tulee jotain negatiivista, niin haihdutaan savuna ilmaan.

Jetan ystävillä on jo pitkään ollut näkemys siitä, mitä kautta Jetta voisi löytää rinnalleen rakkauden. Nämä ovat vuosia anelleet, josko saisivat ilmoittaa Jetan mukaan Maajussille morsiameen.

– Vastasin aina, että ette todellakaan saa. He raukat varmaan luulivat minun olevan yksinäinen, vaikka enhän minä ollut, kun minulla oli kädet täynnä merkityksellistä tekemistä, Jetta kertoo.

Ystävät eivät Jetan kielteisestä reaktiosta lannistuneet, vaan jatkoivat yrittämistä. Lopulta Jetta alkoi itsekin lämmetä ajatukselle.

– Rupesin miettimään, että no nyt. Nyt minulla ei ole enää mitään syytä etteikö se voisi olla mahdollista.

Jetta toivoo, että hän ja hänen tuleva kumppaninsa jakaisivat samanlaisen maailmankatsomuksen ja arvomaailman. Hän etsii rinnalleen avarakatseista ihmistä, joka haluaa luoda hyvää ympärilleen.

Toiveena on myös, että kumppani olisi tehnyt henkistä työtä itsensä kanssa ja olisi sen myötä sinut itsensä kanssa.

– Haen tasapainoista kumppania, joka olisi jo tehnyt työtä itsensä kanssa ja olisi valmis elämään tasapainoista ja täysipainoista elämää, eikä takana olisi ihan mahdottomasti painolastia. Meillä kaikilla on totta kai elettyä elämää takana, mutta toivon, että olisimme vähän käsitelleet asioitamme, ja edessä olisi ihanaa ja kivaa elämää, ei draamaa.

Jetta arvostaa myös luotettavuutta, aitoutta ja pitää tärkeänä, että hänen ja kumppanin kemiat kohtaavat. Hän katsoo myös hyvällä sitä, jos kumppani on kätevä käsistään.

– Perusmies, jolla pysyy vasara kädessä ja on käytännön tuntemusta, hän summaa.

