Rallin MM-sarjasta formuloiden puolelle vaihtanut Kalle Rovanperä ilahtui suuresti hyvän ystävänsä Takamoto Katsutan ensimmäisestä MM-rallivoitosta sunnuntaina.

Katsuta otti uransa avausvoiton rallin MM-sarjassa legendaarisessa Safari-rallissa. Japanilainen tuli Toyotan kehitysohjelmaan jo vuonna 2019 ja on ajanut päätoimisesti ykkösluokassa jo kuuden kauden ajan. Voitto oli siis enemmän kuin iloinen uutinen koko WRC-perheelle, sillä sympaattinen Katsuta on kaikkien suosiossa.

Nykyään Monacossa asuva kahden lapsen isä on monta kertaa ollut voittokamppailussa, mutta ne kerrat ovat päättyneet joko hopealle tai ulosajoon. Nyt kasetti kesti niin sanotusti kasassa loppuun saakka.

Rovanperä ystävystyi Katsutan kanssa, kun japanilainen asui monen vuoden ajan Jyväskylässä. Katsutan edesottamuksia Keniassa Rovanperä jännitti kovasti.

– Olen todella iloinen nähdessäni, että Taka sai vihdoin voittonsa. Oli älyttömän jännittävää seurata viimeistä päivää, ja olin itse asiassa paljon hermostuneempi kuin silloin, kun itse ajoin tai taistelin voitoista. Se kertoo hyvin siitä, kuinka innoissani olin ja kuinka tärkeää tämä oli minulle henkilökohtaisestikin, Rovanperä hehkutti.

– Olen ollut Takan kanssa monien vuosien ajan sekä hyvissä että vaikeissa hetkissä. Olemme tukeneet toisiamme paljon ja käyneet yhdessä läpi monia ylä- ja alamäkiä. Siksi on todella tunteikasta nähdä hänen saavuttavan tämän ansaitun voiton, erityisesti tämän vuoden olosuhteissa.