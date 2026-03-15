Antti Aalto sijoittui kolmanneksi mäkihypyn miesten maailmancupin kilpailussa Oslossa.

Kilpailussa hypättiin vain yksi kierros. Toinen kierros peruttiin oikukkaan tuulen takia.

Aalto hyppäsi Holmenkollenin suurmäestä 131 metriä. Hän oli toiselle kierrokselle lähdettäessä vain 1,1 pisteen päässä kärkipaikasta.

Niko Kytösaho täydensi Oslon Holmenkollenin hyvää suomalaispäivää viidennellä sijallaan hypättyään 128 metriin. Voittoon ylsi131,5 metrin repäisyllään Japanin Tomofuni Naito ennen Slovenian Anze Lanisekia.

Henkilökohtaisen kisan palkintopallisijoitus on Aallon uran ensimmäinen. Hän sijoittui kolmanneksi myös viime viikonlopun superjoukkuekisassa Lahdessa yhdessä Kytösahon kanssa.

Aalto palautti Suomen miesmäkihypyn maailmancupin palkintokorokkeelle henkilökohtaisissa kilpailuissa yli 12 vuoden tauon jälkeen. Edellinen suomalaismiehen palkintosija tuli tammikuussa 2014, kun Anssi Koivuranta voitti Innsbruckissa yhteen kierrokseen supistuneen kilpailun.

Lauantain kisassa Oslossa Kytösaho oli kuudes ja Aalto kahdeksas.