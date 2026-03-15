Oslon Holmenkollenin 50 kilometrin kilpailussa kaatunut Ebba Andersson ei pysty osallistumaan maastohiihdon maailmancupin päätöskisoihin.
Ruotsalainen Andersson kaatui lauantain kilpailussa jo ennen puoltaväliä, mutta hiihti sitkeästi maaliin.
Rysäys oli kuitenkin niin kova, että se estää Anderssonia osallistumasta ensi viikolla Yhdysvaltain Lake Placidissa kisattaviin maailmancupin päätöskisoihin.
Kyseessä on ennakoiva toimenpide, joka tehtiin sunnuntaina.
– Ebba tarvitsee lisäaikaa tutkiakseen oikean polvensa ja vasemman kätensä tilannetta, maajoukkuelääkäri Rickard Noberius sanoo Expressenille.
Ruotsin maajoukkuehiihtäjät matkaavat Lake Placidiin jo sunnuntaina. Anderssonin tilalle ei nimetä toista hiihtäjää.