Jos perintövero poistettaisiin, verotulot laskisivat heti.
Kun talouden tilanne on akuutti, pitäisi myös sitä elvyttävien toimenpiteiden olla sellaisia, jotka auttavat heti, sanoo Vaasan yliopiston kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola.
Perintöveron poistaminen ei Piekkolan mukaan ole tällainen toimenpide.
– Demarit ovat todennäköinen (tuleva) pääministeripuolue, ja poistaminen merkitsisi vain poukkoilua verotuksessa, kun se saman tien palautettaisiin. Se ei ole uskottavaa politiikkaa, Piekkola sanoo.
Helsingin Sanomat kertoi perjantaina useisiin lähteisiin vedoten, että nykyinen pääministeripuolue kokoomus tavoittelee perintöveron poistamista huhtikuun kehysriihessä. Uudistus rahoitettaisiin muun muassa perumalla yhteisöveron kevennys, jota hallitus on sopinut esittävänsä ensi vuodelle.
Piekkola huomauttaa, että myös valtiovarainministeriön mukaan yhteisöveron alentaminen on perintöveroa tehokkaampi keino verotulojen kartuttamiseen. Siksi hän pitää uutista kummallisena.
– Uskon, että saat sen vastauksen taloustieteilijöiltä laajemminkin. Perintöveron poistamisen välitön seuraus on se, että verotulot tulevat laskemaan.
Pitäisi ratkaista isoja kysymyksiä
Pääministeri (kok.) nimittämä kasvutyöryhmä eli niin sanottu Murron ryhmä esitti reilu vuosi sitten perintö- ja lahjaveron korvaamista luovutusvoittoverolla. Työryhmää johti työeläkeyhtiö toimitusjohtaja .