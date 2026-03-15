Väärä voittaja, kompastelua, lyönti ja maailmankuulu selfie – muistatko nämä Oscar-kohut?

Vuosien saatossa Oscar-gaalassa on nähty erilaisia kohuja. Kokosimme yhteen paljon puhuttaneita gaalakäänteitä. Elokuva-alan Oscar-gaalaa vietetään Hollywoodin Dolby Theatressa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Vuoden merkittävimpiin tapahtumiin lukeutuva gaala on nähnyt monenlaisia tapahtumia sen 98-vuotisen historian aikana. Listasimme muutamia vuosien saatossa Oscar-huumasta otsikoihin nousseita ja palstatilaa saaneita käänteitä. Will Smith löi Chris Rockia kasvoihin Viime vuosien kenties kohauttanein Oscar-hetki nähtiin vuonna 2022, kun näyttelijä Will Smith marssi yllättäen lavalle ja löi juontaja Chris Rockia kasvoihin. Tilanne sai alkunsa, kun Rock vitsaili puheenvuorossaan Smithin vaimon Jada Pinkett Smithin kaljusta verraten sitä hiustyyliin, joka näyttelijä nähdään vuoden 1997 -elokuvassa. Jada sairastaa hiustenlähtöä aiheuttavaa alopeciaa ja on sen vuoksi kalju.

Rockin sanoista suivaantuneena Smith nousi tuolistaan, käveli lavalle ja löi Rockia.

– Pidä vaimoni nimi poissa suustasi, Smith huusi Rockille kirosanojen saattelemana.

Samana iltana, vain hetki välikohtauksen jälkeen Smith palkittiin parhaan miespääosan Oscar-palkinnolla.

Smith sai teostaan 10 vuoden porttikiellon Oscar-gaalaan.

Väärä elokuva julistettiin voittajaksi vuonna 2017

Vuoden 2017 Oscar-gaala jäi historiaan emämokan ansiosta. Gaalan loppuhuipentumana nähtiin parhaan elokuvan palkitseminen, joka meni karmealla tavalla pieleen.

Palkintoa jakamassa olleet konkarinäyttelijät Warren Beatty ja Faye Dunaway julistivat parhaan elokuvan Oscarin voittajaksi romanttisen musikaalielokuvan La La Land, joka olikin yksi gaalan ennakkosuosikeista.

La La Landin näyttelijöitä ja tekijöitä saapui lavalle vastaanottamaan palkintoa, mutta pian tunnelma muuttui. Kävi ilmi, että paras elokuva on sittenkin Moonlight.

Beatty ja Dunaway jakoivat palkinnon myös vuoden 2018 Oscar-gaalassa. Palkinto meni oikealle elokuvalle (The Shape of Water).

Näyttelijät boikotoivat vuoden 2016 gaalaa

Vuoden 2016 Oscar-ehdokkaista nousi raju rasismikohu, kun ainoastaan valkoisia ihmisiä nimettiin ehdokkaiksi jo toista vuotta putkeen.

Muun muassa Will Smith ilmoitti boikotoivansa gaalaa. Myös hänen vaimonsa Jada Pinkett Smith jäi pois juhlasta.

– Emme voi tulla gaalaan ja sanoa, että tämä olisi okei, Smith totesi vieraillessaan Good Morning America -keskusteluohjelmassa.

Muun muassa George Clooney ja Reese Witherspoon ilmaisivat julkisesti pettymyksensä asiaan.

Ennätyksiä rikkonut selfie vuonna 2014

Vuoden 2014 Oscareissa koettiin monia ikimuistoisia hetkiä. Vuoden parhaana elokuvana palkittiin Steve McQueenin ohjaama 12 Years a Slave.

Parhaan miespääosan pystin pokkasi Matthew McConaughey roolistaan Dallas Buyers Clubissa ja parhaan naispääosan palkinnon Cate Blanchett elokuvasta Blue Jasmine.

Suurimman huomion vei kuitenkin maailman kuuluisimmaksi selfieksi tituleerattu valokuva.

DeGeneres twiittasi valokuvan samana iltana. Tähän mennessä sitä on uudelleentwiitattu yli 3,3 miljoonaa kertaa.

Jennifer Lawrence kompuroi lavalla 2013

Jennifer Lawrence palkittiin parhaan naispääosan Oscarilla vuoden 2013 gaalassa roolistaan Unelmien pelikirja -elokuvassa.

Rientäessään lavalle Lawrence kompastui juhla-asunsa muhkeaan helmaan ja kaatui näyttävästi pitkin pituuttaan portaisiin. Hän nousi kuitenkin nopeasti ja jatkoi matkaansa lavalle.

– Te nousitte seisomaan vain koska kaaduin. Nolottaa. Mutta tämä on hullua. Kiitos teille kaikille, olette uskomattomia, Lawrence kiitteli puheessaan.

Sacha Baron Cohen tempaisi mauttomasti 2012

Sacha Baron Cohen saapui gaalaan Diktaattori-elokuvan hahmossaan. Juontaja Ryan Seacrestin haastatellessa miestä päätti tämä herättää paheksuntaa elokuvaa mainostavalla tempauksella.

Diktaattori-Cohenilla oli käsissään uurna, jossa hän väitti olevan Pohjois-Korean edesmenneen johtajan Kim Jong-ilin tuhkat. Hävyttömyyden huipuksi tempauksistaan tunnettu koomikko heitti tuhkat punaiselle matolle.

Ohjaajan sanat varjostivat Oscar-gaalaa syksyllä 2011

Ohjaaja Brett Ratner erosi Oscar-gaalan tuottajan tehtävistä aiheuttamansa kohun vuoksi marraskuussa 2011. Ratner oli markkinoinut uutta Tower Heist -elokuvaansa keskustelutilaisuudessa, jossa hän oli sanonut ennakkoharjoittelun olevan homoille.

Myöhemmin Ratner pahoitteli lausuntoaan ja lopetti työnsä Oscar-tuottajana.

Myös gaalan juontaja, Ratnerin elokuvaa tähdittänyt Eddie Murphy vetäytyi yllättäen tapahtumasta. Hän halusi olla lojaali ohjaajalle, ja päätti jättää tehtävänsä. Murphyn tilalle pestiin palkattiin useita Oscar-gaaloja juontanut Billy Crystal.

Kiroilu väritti vuoden 2011 gaalaa

Parhaan naissivuosan palkinnon Oscar-gaalassa vuonna 2011 pokannut Melissa Leo möläytteli sivusuunsa kiitospuheessaan, joka herätti paheksuntaa. Hän pahoitteli kirosanojaan myöhemmin.

– Kun viime vuonna katsoin, miten Kate Winslet voitti saman palkinnon, niin se näytti niin ***** helpolta, Melissa lipsautti tuolloin.

Menehtyneen muistamatta jättämistä paheksuttiin vuonna 2010

Myös vuonna 2010 järjestetyssä Oscar-gaalassa syntyi paheksuntaa.

Menehtyneiden näyttelijöiden ja elokuvantekijöiden muistoksi tehdystä tribuutista jätettiin pois syöpään menehtynyt Farrah Fawcett.

Asia herätti laajalti tyrmistystä.

Beyoncén rohkea esitys päättyi nolosti vuonna 2009

Beyoncé tanssi vuonna 2009 juontaja Hugh Jackmanin kanssa kireässä mekossa, joka antoi periksi esiintymisen aikana. Nainen hätkähdytti, kun hänen povensa vilahti hieman liikaa vauhdikkaiden tanssiliikkeiden pyörteessä.

Tulinen suudelma lavalla hämmästytti vuonna 2003

Näyttelijä Adrien Brody ei kaihtanut ilonsa näyttämistä Oscar-gaalan lavalla. Kun mies kuuli voittaneensa himoitun palkinnon, hän kaappasi lähistöllä seisseen näyttelijä Halle Berryn käsivarsillensa.

Mies taivutti Berryn intohimoiseen suudelmaan, minkä jälkeen yleisö pidätti henkeään. Berry ei tempusta pahastunut, vaan nauroi tapahtuman jälkeen avoimesti.

Mitä teki Angelina Jolie vuonna 2000?

Vuoden 2000 Oscar-gaalassa näyttelijä Angelina Jolie herätti hämmennystä. Hän saapui paikalle veljensä James Havenin kanssa.

Angelina halusi osoittaa Jamesille huomiota julkisesti, ja hän suuteli veljeään suoraan suulle punaisella matolla.

