Aikaisemmin CNN:n uutisankkurina toiminut Lemon kertoo olleensa paikalla journalistina eikä mielenosoittajana.
Yhdysvaltalainen toimittaja Don Lemon pidätettiin Los Angelesissa, kertoo uutistoimisto CNN.
Kiinniotto liittyy aiemmin tässä kuussa Minnesotan St. Paulissa tapahtuneeseen mielenosoitukseen, jossa ICE:n vastaiset aktivistit keskeyttivät jumalanpalveluksen Cities Church -kirkossa.
Lemon on kertonut olleensa paikalla journalistina eikä mielenosoittajana. Aikaisemmin CNN:n uutisankkurina toiminut Lemon kertoo saaneensa vihjeen tapahtumasta, mutta kiistää tienneensä mielenosoittajien keskeyttävän jumalanpalveluksen.
Hänen asianajajansa Abbe Lowellin mukaan Lemonin toiminta oli perustuslain suojaamaa journalistista työtä ja pitää pidätystä vakavana hyökkäyksenä sananvapautta vastaan.
Lowell kritisoi viranomaisia myös siitä, että nämä keskittyvät Lemonin tapaukseen sen sijaan, että tutkivat mielenosoituksiin liittynyttä viranomaisten toimintaa.
Oikeusministeriön edustajien mukaan Lemonilla ei ollut oikeutta olla kirkon yksityisellä alueella, ja jumalanpalveluksen keskeyttäminen saattoi loukata seurakuntalaisten uskonnonvapautta.
CNN kertoo selvittävänsä asiaa oikeusministeriön kanssa.