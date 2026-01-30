AFP:n mukaan Trump viittasi videoon, jolla Prettin nähdään ilmeisesti kärhämöivän liittovaltion agenttien kanssa 11 päivää ennen kuolemaansa.

Trump sanoi Truth Social -viestissään , että Prettin pisteet laskivat sen jälkeen, kun Prettistä levisi Trumpin mukaan video huutamassa ja sylkemässä kasvoihin maahanmuuttopoliisi ICE:n agenttia, joka käyttäytyi rauhallisesti.

Presidentti kommentoi videota, jolla Pretti kärhämöi liittovaltion agenttien kanssa päiviä ennen kuolemaansa.

– Se oli melkoinen väkivallan ja vihan ilmaus, kaikkien nähden, hullua ja hallitsematonta. ICE-virkailija oli rauhallinen ja tyyni, mikä ei ole helppoa noissa olosuhteissa, Trump kirjoitti.