Presidentti kommentoi videota, jolla Pretti kärhämöi liittovaltion agenttien kanssa päiviä ennen kuolemaansa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Minneapolisissa liittovaltion agenttien surmaamaa Alex Prettiä kansankiihottajaksi ja mahdollisesti kapinalliseksi.
Trump sanoi Truth Social -viestissään, että Prettin pisteet laskivat sen jälkeen, kun Prettistä levisi Trumpin mukaan video huutamassa ja sylkemässä kasvoihin maahanmuuttopoliisi ICE:n agenttia, joka käyttäytyi rauhallisesti.
AFP:n mukaan Trump viittasi videoon, jolla Prettin nähdään ilmeisesti kärhämöivän liittovaltion agenttien kanssa 11 päivää ennen kuolemaansa.
Trump huomautti Prettin myös potkineen tilanteessa raivoissaan viranomaisajoneuvoa.