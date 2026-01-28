Professori Juhana Aunesluoman mukaan ei ole sattumaa, että viranomaiset käyttävät kovia otteita juuri Minnesotassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja maahanmuuttoviranomaiset ovat valinneet Minnesotan osavaltion ja erityisesti Minneapolisin kaupungin aggressiivisten toimien alueeksi.

Helsingin yliopiston poliittisen historian professorin Juhana Aunesluoman mukaan tämä johtuu siitä, että Minnesotassa demokraatit ovat vahvoissa asemissa.

Alueella on myös republikaanien kannattajia, mutta isoissa kaupungeissa, erityisesti Minneapolisissa, on hyvin vahva demokraattien kannatus.

– Tällä operaatiolla haetaan nimenomaan poliittisen vastakkainasettelun kärjistämistä ja näyttävyyttä, Aunesluoma sanoo.

– Minneapolis on hyvä paikka tehdä se, koska vastapuoli on siellä läsnä. Jos kaupunki olisi republikaanien johtama, tällaista ei siellä missään nimessä tehtäisi.

"Jos sisällissota alkaisi, se alkaisi juuri näin"

Yhdysvaltojen tilannetta pidetään niin räjähdysherkkänä, että on puhuttu jopa sisällissodan mahdollisuudesta.

– Tilanne on hyvin vaikea ja paha. Joitakin arvioita on esitetty Yhdysvalloissa sisäisessä keskustelussa, että jos maassa sisällissota alkaisi, se varmaan alkaisi juuri näin, itsekin Minneapolisissa asunut Aunesluoma toteaa.

– Mutta nyt tilanne siellä on sillä tavalla erilainen, että kaupungin väestö on pääosin kuitenkin rauhallista. Mielenilmaukset eivät ole väkivaltaisia. Joitakin poikkeuksia on, mutta periaatteessa Trumpin hallinnon ja liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten provosointi ei ole siellä johtanut sellaiseen väkivaltaan, mihin sillä ehkä on pyritty.

Hallinnon ja maahanmuuttoviranomaisten toimilla on Juhana Aunesluoman mukaan nimenomaan pyritty kärjistämään tilannetta ja saada se näyttämään siltä, että Minneapolis ei ole kaupungin johdon hallinnassa ja siellä olisi täysi kaaos päällä.

– Näinhän siellä missään nimessä ei ole.

Minneapolisin kaltaisten konfliktitilanteiden luomista pidetään presidentti Trumpin strategiana.

– Tässä haetaan pelotevaikutusta, jolla pyritään vähentämään erityisesti laitonta maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin. Los Angeles, Portland, Chicago ja nyt Minneapolis, joka on keskiössä. Kaikki, joissa näitä operaatioita tehdään, ovat demokraattien vahvoja kannatusalueita. Ei niitä tehdä alueilla, joissa republikaanit ovat enemmistönä tai vastuussa.

"Kuvat ammutuista kansalaisista vievät valttikortin pois"

Trump on joutunut pehmentämään otettaan.

– Tämä heikentää Trumpin asemaa itse asiassa aika merkittävästi. Trump on vuoden aikana saanut maahantulon aika lailla tyrehtymään. Erityisesti Yhdysvaltojen eteläraja, jota on vahvistettu ja jossa valvontaa on vahvistettu, sieltä tulee tällä hetkellä hyvin vähän tulijoita Yhdysvaltoihin, Aunesluoma sanoo.

– Erittäin kovat toimet rajalla ja näissä kaupungeissa ovat toimineet jonkinlaisena pelotevaikutuksena. Tämähän olisi ollut syksyn välivaaleissa iso valttikortti Trumpille ja kaikille republikaanien ehdokkaille.

Yhdysvalloissa järjestetään perinteisesti nelivuotisen presidenttikauden puolivälissä kongressin välivaalit, joissa valitaan koko edustajainhuone sekä kolmannes senaatista.

Republikaanien sanoma välivaalien lähestyessä olisi ollut, että heidän kova linjansa toimii. Nyt tämä on mennyt Aunesluoman mukaan täysin pieleen.

– Nyt kuvat ammutuista Yhdysvaltojen kansalaisista Minneapolisissa ikään kuin vievät tämän valttikortin pois. Tilanne näyttää sikäli paljon huonommalta Trumpin näkökulmasta.