Brittiläisen katuartisti Banksyn henkilöllisyydestä on käyty kovaa vääntöä jo vuosikymmenien ajan.
Erikoisia tempauksiakin tehnyt brittiläinen katutaiteilija Banksy on onnistunut yllättävän hyvin piilottelemaan identiteettiään vuosien ajan.
Nyt uutistoimisto Reuters väittää selvittänensä Banksyn henkilöllisyyden laajassa tutkivassa artikkelissaan.
Banksy tunnetaan parhaiten yksinkertaisista, mutta hienostuneista maalauksistaan, joissa on polttavaa yhteiskuntakritiikkiä. Hänen teoksensa ovat tuottaneet vuosien varrella kymmeniä miljoonia dollareita.
Aikaisemmin viranomaiset pitivät omaperäistä katuartistia kiusankappaleena ja ilkivallantekijänä, mutta vuosien mittaan hänestä on tullut brittiläinen kansallisaarre.
Lue myös: Osittain silputtu Banksyn teos myytiin ennätyssummalla Lontoossa – hinta nousi 10 minuutissa noin 22 miljoonaan euroon
Eräässä kyselyssä hänen maalauksensa ”Girl with Balloon” äänestettiin Britannian suosituimmaksi taideteokseksi.