Pöllöraati löysi SDP:n häirintäkohun mutkista moitittavaa mutta myös inhimillisiä piirteitä.

Pöllöraati raateli viikon suurinta poliittista aihetta eli STT:n väitteistä roihahtanutta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen kohtelukohua.

Tuppuraisen tapauksessa käsitellään montaa päällekkäistä asiaa, toteaa Uuden jutun Eeva Lehtimäki.

– Miten avustajia kohdellaan, mikä on soveliasta käytöstä yhdessä Suomen näkyvimmissä työpaikassa eli eduskunnassa, mikä se ilmapiiri on ollut siellä SDP:ssä ja samaan aikaan, onko Tuppuraisella ja [puheenjohtaja Antti] Lindtmanilla sisäistä oppositiota eli ruusujen sotaa. Sitten puhutaan vielä STT:n metodeista, että millä keinoilla se on tehnyt selvityksensä, Lehtimäki tykittää.

STT sai selville asian eduskunta-avustajilleen tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista. Julkisuudessa on puhuttu, että viisi SDP:n kansanedustajaa olisi ilmaissut Tuppuraisen käyttäytyneen epäasiallisesti avustajiaan kohtaan.

Tuppurainen kiistää STT:n väitteet.

Niin ikään MTV Uutisten selvityksessä vankka enemmistö SDP:n kansanedustajista sanoo, ettei ole todistanut STT:n väitteiden kaltaista käytöstä Tuppuraiselta.

Juttu jatkuu linkkien jälkeen.

Lue lisää:

– Se on aika kova työ. Senhän me politiikan toimittajina myös tiedämme, toteaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg.

Bergin mielestä poliitikoiden pitääkin kestää välillä "kovaa peliä".

Mikä on STT:n rooli?

Politiikan toimittaja Jari Korkki nostaa erään asian, mistä hänen mukaansa ei ole pidetty meteliä.

– Tämähän on poikkeuksellinen juttutyyppi STT:lle. Perinteisesti ajatellaan, ettei STT:n tehtävä ole tehdä skuuppeja, vaan se tuottaa perusuutismateriaalia asiakkailleen. Muut tiedotusvälineet ovat hieman hämillään, 'että mikäs STT:n juttu tämä nyt oikein on'.

Lehtimäki opponoi.

– Miksei STT voisi tehdä kyselyjä? Se on ihan perusuutishankintaa. STT on myös viime vuosina saanut uutisvoittoja eli se ei ole vain sitä perinteistä tietotoimistotyötä. Puolestani STT saa, ja pitääkin, tällaisia kyselyjä tehdä.

Korkki täsmentää vielä, ettei hänkään ole sitä vastaan, että STT tekee kyselyjä, vaan ajattelee niin, että julkaistu selvitys voi ilmentää STT:n uutta roolia, jota se hakee tulevaisuudessa.

Berg korostaa, että julkisuuteen pitäisi kertoa läpinäkyvämmin, kuinka selvitys tehtiin.

– Kuka on vastannut? [Tässä on] ollut avoin kysely ja linkkiä on voitu jakaa sinne sun tänne. Sehän niissä aina on, ettei voi tarkalleen tietää, kuka on vastannut. Jos rupeaa nostamaan tällaisia vakavia syytöksiä, niin pitäisi olla enemmän taustoitusta. Hienoa, että hekin tekevät kyselyjä, mutta STT ei ole iltapäivälehti. Olen hieman samaa mieltä Jarin kanssa.

Onko valtapeliä vai onko se käyty jo?

Ensi viikolla todennäköisesti nähdään, onko SDP:n sisällä valtapeliä, kun puolue valitsee uuden ryhmäjohdon, Korkki toteaa.

– Toisaalta tämä keskustelu, jota on käyty nimillä ja ilman nimiä, on voinut poistaa sen valtapelin. Tai sitten se valtapeli on käyty jo jossain näkymättömissä.

– Sehän näyttäisi nyt oudolta, jos joku lähtisi haastamaan, sanoo Berg.

Lehtimäki palaa vielä keskiviikkoiltapäivään, jolloin Tuppurainen ja puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman pitivät kohua käsittelevän tiedotustilaisuuden.

Lehtimäestä viestinnällisesti erikoista oli se, että Lindtman tuli niin vahvasti Tuppuraisen tukena.

– He lähtivät niin kovalla hyökkäyksellä kiistämään tämän. Tässä on myös puheenjohtajan arvovalta ja asema kytketty tähän avustajakohuun. Poliitikoilla on yleensä tapana ottaa peili käteen ja nöyristellä.

Berg haluaa lisätä, että Tuppurainen totesi jo tiedotustilaisuudessa sekä myöhemmin samana iltana MTV:n Asian ytimessä -keskusteluohjelmassa, ettei hän ole täydellinen.

"Politiikassa on aina huonoa käytöstä"

Lehtimäki nostaa vielä työnjohdollisen näkökulman.

– Faktisesti eduskuntaryhmän pääsihteeri on se, joka työnantajan ominaisuudessa hoitaa avustajien asioita. Se olisi täysin käsittämätöntä, ettei pääsihteeri olisi informoinut Lindtmania tai Tuppuraista, jos tällaista viestiä avustajilta olisi tullut.

Tuppurainen totesi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että hän sai tietää syytöksistä häntä kohtaan, vasta STT:n jutusta.

Korkki palauttaa keskustelun ja myös yksittäisen kohun suurempaan kuvaan politiikan kuvioista.

– Politiikassa on aina huonoa käytöstä. Kun olen tätä touhua muutaman kymmenen vuotta katsellut, niin muiden puolueiden ei nyt kannattaisi riekkua tällä kohulla. Olen nähnyt sellaisia asioita, että ei tällainen toiminta ole ihan vierasta muuallakaan.