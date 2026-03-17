Nuorille annettiin yksi vinkki työllistymiseen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemät työllisyystoimet eivät näy työllistymisessä, sanoo palkansaajajärjestö SAK:n entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja Lauri Lyly (sd.).

– Nämä työttömyysturvan heikennykset, portaat ja muut muutokset eivät näy työllisyydessä millään tavalla, vaan ovat olleet pelkkiä leikkauksia, Lyly sanoi MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa.

Hallitus on tehnyt leikkauksia muun muassa työttömyysturvaan.

Orpon hallituksen edellinen työministeri ja kansanedustaja Arto Satonen (kok.) puolusti hallituksen työllisyystoimia ja syytti heikosta työllisyystilanteesta muun muassa julkisen talouden haasteita ja Ukrainan sotaa.

– Jos Ukrainan sota loppuisi vaikka huomenna niin olen ihan varma, että olisi valtava talouskasvu heti, Satonen sanoi Asian ytimessä -ohjelmassa.

Pitkäaikaistyöttömyys räjähti – miten pelastetaan edes nuoret? Kysymykseen etsittiin vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tiistaina.

Evalta karut työttömyysluvut

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva löi tiistaina pöytään karut työttömyysluvut työttömyyttä koskevassa tilastoanalyysissään.

Tilastoanalyysin perusteella 42 prosenttia työttömistä on erittäin vaikeasti työllistettäviä ja reilulla kolmanneksella on selviä työllistymisen esteitä.

Evan mukaan suuri joukko työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia on ajautunut niin etäälle työmarkkinoista, että pelkkä talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet eivät riitä työttömien saamiseksi töihin.

Evan kokoamissa luvuissa myös nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

Satosen mukaan olennaista on, että nuoret suorittavat opintonsa loppuun.

– Kyllä koulutus edelleen kannattaa. Vaikka akateeminen työttömyys on tällä hetkellä haaste ja ensimmäisen työpaikan saaminen on haaste, korkeakoulutettujen työllisyysaste on silti melkein 90 [prosenttia], sanoi Satonen.

Myös Lyly kehotti nuoria suorittamaan opinnot loppuun ja kannusti huolehtimaan omasta osaamisesta.

– Koko työuraa voi auttaa parhaiten kun huolehtii omasta osaamisestaan, hän sanoi.

