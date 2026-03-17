HPK vei jääkiekon SM-liigan viimeisen pudotuspelipaikan.

Hämeenlinnan Pallokerho ja Turun Palloseura kamppailivat SM-liigan runkosarjan päätöskierroksella viimeisestä pudotuspelipaikasta, 12. sijasta. HPK oli ennen kierrosta kaksi pistettä TPS:n edellä.

HPK myös pysyi etupuolella. Se johti Tapparaa päätöskierroksella jo 2–0 ja voitti runkosarjaykkösen lopulta jatkoajalla Olli Korhosen maalilla 3–2.

TPS kampesi trillerissä KooKoota vastaan reilu minuutti ennen varsinaisen peliajan päätöstä ilman maalivahtia 3–3-lukemiin. Turkulaiset jatkoivat pelaamista ilman maalivahtia ja KooKoo kairasi päätösminuutin maalilla 4–3-voiton. Osuman naulasi illan toisensa viimeistellyt Veeti Miettinen.

Kun HPK oli jo voittanut, TPS:llä ei ollut mahdollisuuksia nousta sen edelle riippumatta ottelunsa lopputuloksesta. TPS jäi runkosarjassa 13:nneksi.

TPS oli viimeksi sijoittunut yhtä huonosti kaudella 2014–15. Se jäi silloin viimeksi pudotuspelien ulkopuolelle, jos ei lasketa koronaviruksen keskeyttämää kautta 2019–20, jolloin playoffeja ei lainkaan pelattu ja turkulaisseura oli 11:s.

Ilves suoraan puolivälieriin

Taistelua käytiin vielä myös viimeisestä suorasta puolivälieräpaikasta eli runkosarjan neljännestä sijasta.