Suomalainen mönkijäyritys on epäiltynä törkeästä pakoterikoksesta, kertoo Yle.
Ylen Helsingin käräjäoikeudelta saamien tietojen mukaan epäilty pakoterikos on tapahtunut viime vuoden marraskuussa. Tulli takavarikoi alkuvuodesta yrityksen omaisuutta.
Ylen mukaan yrityksen edustaja oli vaatinut tänään käräjäoikeudelta takavarikon kumoamista.
Ylen mukaan yrityksen vastuuhenkilöinä toimivat ovat Venäjän kansalaisia.
Pakoterikokset lisättiin erikseen rikoslakiin viime vuonna. Tätä ennen pakotteiden rikkomisia käsiteltiin säännöstelyrikoksina.