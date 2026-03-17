Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallituksen toimet ovat edenneet hyvin useista rasismikohuista huolimatta.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tyytyväinen siihen, miten hallituksen yhdenvertaisuusohjelma on edennyt tähän mennessä.
– Sain juuri pöydälleni raportin, miten hallituksen toimet ovat edenneet, se on hyvää luettavaa.
Orpon mukaan sekä valtion, kuntien ja järjestöjen tasolla töitä on tehty "todella paljon" yhdenvertaisuusohjelman edistämiseksi.
– Erilaiset selvitykset, joita halitus päätti käynnistää, niitä on saatu maaliin useita. On ollut lukemattomia tapahtumia, paljon tapahtuu, Orpo sanoi MTV Uutisille.
Ohjelmalle annettiin 6 miljoonan euron budjetti, joista suurimman osan sai valtioneuvoston kanslia. MTV selvitti, mihin rahaa on tähän mennessä käytetty.