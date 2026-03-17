Alexander Stubb ilahtui kohtaamisesta.
Lontoossa työvierailulla oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Britannian pääministerin Keir Starmerin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Britannian pääministerin virka-asunnolla.
Stubb on julkaissut tapaamisesta hyväntuulisen valokuvan.
– Vaikeina aikoina on aina hyvä istua alas ja puhua ystävien ja liittolaisten kanssa. Kiitoksia isännöinnistä Keir, kunnia Ukrainalle, Stubb kirjoittaa.
Aiemmin tänään presidenttipari tapasi myös kuningas Charlesin Uusi puu -näyttelyssä Lontoon The Garrison Chapelissa.
7:09Presidentti Stubb Lontoossa: Katso kirjeenvaihtajamme raportti paikalta.