Alexander Stubb ilahtui kohtaamisesta.

Lontoossa työvierailulla oleva tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Britannian pääministerin Keir Starmerin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Britannian pääministerin virka-asunnolla.

Stubb on julkaissut tapaamisesta hyväntuulisen valokuvan.

– Vaikeina aikoina on aina hyvä istua alas ja puhua ystävien ja liittolaisten kanssa. Kiitoksia isännöinnistä Keir, kunnia Ukrainalle, Stubb kirjoittaa.

Aiemmin tänään presidenttipari tapasi myös kuningas Charlesin Uusi puu -näyttelyssä Lontoon The Garrison Chapelissa.

