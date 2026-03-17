Trump lähetti maihinnousualuksen kohti Lähi-itää. Jättilaivan käyttötarkoitus on toistaiseksi pimennossa.
Uutiskanava CNN:n mukaan Pentagon on lähettänyt suuren maihinnousutukialuksen kohti Lähi-itää.
Amerikkalaiskanavan lähteet vahvistavat aluksen määränpään, mutta eivät tarkenna, mihin sota-alusta on tarkoitus käyttää.
USS Tripoli on America-luokan maihinnousualus, joka voi kuljettaa sisuksissaan tuhansia merijalkaväen sotilaita sekä miehistöä.
CNN:n mukaan aluksen kyydissä olisi Okinawassa tukikohtaansa pitävän, nopean merijalkaväen joukon sotilaita. Aluksen kotisatama on Sasebo Japanissa.
Kyseisen MEU-yksikön (marine expeditionary unit) vahvuudeksi kerrotaan 2 200 henkeä.
Kuin lentotukialus
Lähes 260 metriä pitkä alus on käytännössä "pieni" lentotukialus, jota voidaan käyttää mereltä maalle suuntautuvien operaatioiden ja maihinnousuoperaatioiden alustana.