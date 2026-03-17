Veli-Matti Savinainen sai huomiota Pride-kohun jälkeen.

Kouvolan KooKoo haki miesten jääkiekkoliigan runkosarjan päätöskierroksella 4–3-vierasvoiton Turun Palloseurasta. 11 Suomen mestaruutta voittanut turkulaisryhmä lähti kesälomalle.

TPS jäi edellisen kerran pudotuspelien ulkopuolelle 11 vuotta sitten kaudella 2014–15.

Santeri Sulku vei KooKoon johtoon avauserän puolivälissä. TPS:n kultakypärä Lukas Wernblom kuittasi pikaisesti kotijoukkueen tasoihin, ja Aleksi Saarelan laukaus lirui pari minuuttia myöhemmin onnekkaasti KooKoon maalivahti Eetu Randelinin jalkojen välistä sisään.

Tasainen vääntö kääntyi KooKoon eduksi toisen erän maaleilla. TPS tuli vielä päätöserän lopussa tasoihin, mutta Veeti Miettinen sinetöi voittoluvut tyhjään maaliin.

Runsaan viikon takaisen Pride-kohun keskiössä ollut TPS:n Veli-Matti Savinainen sai Turkuhallin katsojilta vankkumattoman kannatuksen viimeisissä kolmessa kotiottelussa. Savinainen äänestettiin jokaisessa pelissä TPS:n nälkäisimmäksi pelaajaksi, vaikka konkarihyökkääjän tehot jäivät peleissä yhteen syöttöpisteeseen. Kohu alkoi, kun Savinainen kieltäytyi käyttämästä Pride-teeman mukaista pelipaitaa TPS–Ilves-ottelussa maaliskuun alussa.

2:05 Veli-Matti Savinainen syötti Sisu Yliniemen 3–3-tasoitusosuman ilman maalivahtia reilu minuutti ennen loppua. KooKoo kuitenkin maalasi vielä.