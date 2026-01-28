SDP:n ryhmyrin Tytti Tuppuraisen mukaan politiikka ei aina ole lumenvalkoisen puhtoista.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi häntä kohtaan esitettyjä rajuja syytöksiä MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa.

STT julkaisi keskiviikkona uutisen, jossa viisi nimetöntä lähdettä kuvaa Tuppuraisen huutaneen epäasiallisesti ja toimineen jopa nöyryyttävillä tavoilla.

Tuppurainen kiistää jyrkästi syytökset epäasiallisesta käytöksestä.

Hän sanoo myös, ettei ole lähtökohtaisesti aikeissa viedä STT:tä käräjille jutun vuoksi.

– En tietenkään halua ensisijaisesti lähteä käräjöimään, enkä varsinkaan taisteluun mediaa vastaan. Ymmärrän, että myös media tekee tässä omaa työtään, mutta tällaisessa jo pitkään jatkuneessa kriisissä myös medialta odotetaan vastuullisuutta.

Aiemmin keskiviikkona Tuppurainen sanoi SDP:n tiedotustilaisuudessa harkitsevansa tilanteessa jopa oikeustoimia.

Häirintä nousi esille STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.

Viisi nimetöntä lähdettä kuvaa STT:n jutussa Tuppuraisen huutaneen epäasiallisesti ja toimineen jopa nöyryyttävillä tavoilla.

"Mentiin henkilökohtaisuuksiin"

Tuppurainen kehottaa häirintää kokeneita kansanedustajia astumaan esiin.

– Kaikki tulee selvittää ja tutkia. Niitä kansanedustajia, jotka ovat kertoneet minun toimineen STT:n kuvaamalla tavalla, niin heitä kehotan astumaan julkisesti esiin ja omalla nimellään ja kasvoillaan.

Tänään SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen kertoi Instagramissa, että häneen kohdistui loppuvuonna painostusta, jonka yhteydessä mentiin henkilökohtaisuuksiin.

Hiltunen kertoo kuitenkin joutuneensa epämiellyttävään tilanteeseen viime loppuvuonna kun hän äänesti tuolloin SDP:n linjan vastaisesti eduskunnan äänestyksessä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta.

– Tällainen ei tietenkään ole sopivaa, ja sen takia olen häntä puhutellut. Puhuttelu oli asiallinen.

– Myös Pia Hiltunen on todennut minulle, että kaikki meidän kanssakäymisemme tämän äänestämisen yhteydessä oli asiallista. Hän on myös julkisuuteen näin sanonut, Tuppurainen toteaa.

Tuppuraisen mukaan on mahdollista, että esiin nousee uusia häirintäsyytöksiä.

– Mehän olemme vasta päättäneet tehdä selvityksen, ja itse suhtaudun siihen hyvin kunnianhimoisesti ja perusteellisesti. SDP:n eduskuntaryhmä ansaitsee nyt uuden alun. Ilma pitää puhdistaa. On mahdollista, että kuonaa nousee vielä lisää.

Tuppurainen arvelee, että kohuun voi kytkeytyä myös muita motiiveja.

– Politiikassa on aina kysymys myös vallasta ja näkyvyydestä. Tämä ei ole aina lumenvalkoisen puhtoista, sanoo Tuppurainen.

– Mutta on tiettyjä rajoja, joiden yli ei voi mennä, ja mielestäni nämä väitteet esimerkiksi julkisesta nöyryyttämisestä ovat niin kovia, että aina ei voi kääntää vain toista poskea, hän lisää.

Tytti Tuppurainen, mitä SDP:ssä oikein tapahtuu? Kysymykseen etsittiin vastausta Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.

Koko jakson sekä aiemmat Asian ytimessä -ohjelman jaksot voit katsoa MTV Katsomosta.