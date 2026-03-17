Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitus ei pysäytä lakihankettaan ydinaserajoitteiden poistamisesta.
– Emme me tätä pysäytä, emmekä palauta mihinkään parlamentaariseen valmisteluun, sanoi Orpo toimittajille eduskunnassa.
Parlamentaarinen valmistelu oli SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin toive.
Orpon mukaan eduskunta pääsee käsittelemään asiaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä ja kun lakimuutokset tulevat eduskunnan käsittelyyn.
Orpo valmis yhteiseen lausumaan
Pääministeri Orpo sanoo aikovansa kutsua koolle ensi viikolla parlamentaarisen keskustelun, jossa pohjustettaisiin puolueiden yhteistä lausumaa.
Orpon mukaan hän on valmis selonteon liitteeksi tulevaan yhteiseen lausumaan, jossa todetaan puolueiden tahto.
– Suomesta ei tule ydinasemaata, Suomeen ei rauhan aikana sijoiteta ydinaseita eikä Naton harjoitustoiminnassa liikutella ydinaseita rauhan aikana Suomen alueella, sanoi Orpo.
Oppositiopuolueet ovat arvostelleet hallitusta parlamentaarisen valmistelun puutteesta.