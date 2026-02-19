Hyvinvointiala Hali ei tuoreen ministerin väitteitä purematta niele.

Suomi sai eilen uuden sosiaali- ja terveysministerin, kun perussuomalaiset tiedotti Wille Rydmanin valinnasta.

Rydman saapui heti tiedottamisen jälkeen vieraaksi MTV:n Asian ytimessä -ohjelmaan, jossa hän kohautti välittömästi.

Rydman kertoi, että vanhusten hoivassa on ilmiselviä puutteita.

– Näyttäisi siltä, että joissain hoivayksiköissä (tässä on ollut yksityisiä toimijoita paljon otsikoissa) ehkä mennään vähän sieltä, mistä aita on matalin. Näin ei voi olla, Rydman visersi.