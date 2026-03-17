Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen ei ymmärtänyt, että joukkueelta vaadittiin haasto tasoitusmaaliin.

Kärpät nousi jääkiekon SM-liigan runkosarjan päätöskierroksen ottelun Sportin vieraana 1–1-tasalukemiin kolmannessa erässä merkillisten vaiheiden jälkeen.

Oululaiset kärsivät Tommi Tikan ulosajosta tullutta viiden minuutin alivoimaa, kun Roni Hirvonen karkasi läpiajoon.

Hirvonen teki maalin mutta törmäsi myös Sport-veskari Masi Härköseen.

Maali ensin hylättiin maalivahdin häirintänä, vaikka kiekko oli jo menossa maaliin ennen kuin kontakti tapahtui eikä Härkönen olisi pystynyt torjuntaan, vaikkei törmäystä ei olisi syntynyt.

Petri Karjalaisen valmentama Kärpät teki haaston. Maalivahdin häirintää ei videotarkistelun jäljiltä enää havaittu, ja Kärpät saikin tilanteesta maalin.

– Onhan tuo kaiken kaikkiaan hyvin erikoinen tapahtuma, Karjalainen sanoi.

– Kyllä minä nyt ymmärrän, jos rullataan maalivahdin yli. Mutta että meidän pitää haastaa, että saamme maalin, Kärpät-luotsi hämmästeli.

– No, en minä tiedä. Ehkä parempi, että ei kommentoi mitään.

Hän tuli kuitenkin jo tehneeksi mielipiteensä selväksi.

"Joudumme summaamaan aika isostikin paljon asioita"

Kärpät voitti ottelun lopulta 3–1 iskettyään päätösminuutilla kaksi maalia, viimeinen niistä tyhjiin.

– Tyytyväinen, että saatiin päättää kausi voittoon, Karjalainen tuumi.

Hän toimi ensimmäistä kauttaan Kärppien liigamiehistön päävalmentajana. Oululaiset sijoittuivat lopulta 14:nneksi ja jäivät toisella peräkkäisellä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle, mikä on suurilla resursseilla operoivalle seuralle raju floppi.

Vielä ei ollut kuitenkaan Karjalaisen mukaan kauden yhteenvedon aika.

– Kyllä me joudumme summaamaan aika isostikin paljon asioita, mutta se ei ole nyt tämän minuutin homma.

Sport jäi jumboksi. Sen sesonki päättyi 20 peräkkäiseen tappioon, mikä on SM-liigan ennätys.

5:07 Kärppien ja Sportin päävalmentajat Petri Karjalainen ja Jussi Tapio kommentoivat runkosarjan päätösillan tapahtumia.