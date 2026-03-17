Portugalilainen Sporting onnistui äärimmäisen vaikealta tuntuneessa tehtävässä ja nousi Bodö/Glimtiä vastaan Mestarien liigan neljännesvälierien toisessa osaottelussa 0–3-tappioasemasta jatko-ottelun kautta puolivälieriin 5–0-voitolla.
Sporting iski kaksi ensimmäistä kavennusmaaliaan minuuteilla 34 ja 61, asialla Goncalo Inacio ja Pedro Goncalves.
0:50Goncalo Inacio aloitti Sportingin kirin – 1–3-kavennus syntyi kulmasta
Tasoitusmaaliin johtanut rangaistuspotku syntyi 78. minuutilla käsivirheestä ja pilkun upotti kolumbialainen Luis Suarez.
Jatko-ottelua ehdittiin pelata vain kaksi minuuttia, kun uruguaylainen sijoitti vasemmalla jalallaan rangaistusalueelta pallon etukulmasta sisään.