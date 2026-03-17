Kärppien Tommi Tikka taklasi itselleen ulosajon kauden viimeisessä erässään.

Romuluisena ja jäähyherkkänä hyökkääjänä tunnettu Kärppien Tommi Tikka taklasi jääkiekon SM-liigan runkosarjan päätöskierroksen ottelun kolmannessa erässä Sportin Thierry Andreyta.

Sveitsiläishyökkääjän pää tärähti Tikan taklauksen jäljiltä päätypleksiin.

Tilannetta mentiin tarkastelemaan videoilta.

Tikka ajettiin ulos päähän kohdistuneesta taklauksesta.

– Tommi Tikan ottelu ja liigakausi päättyy tähän. Voidaan sanoa, että todella heikko paluu Liigaan Ruotsin-vuosien jälkeen, MTV Urheilun selostaja Teppo Laaksonen kiteytti.

Tikalle kirjattiin kauden 57 ottelustaan tehot 3+8=11. Hän rohmusi Kärpistä tällä kaudella lopulta eniten jäähyminuutteja, 82.

Kärpät Jukurien edelle

Vierasjoukkue Kärpät päihitti sarjajumbo Sportin lopulta 3–1. Peli oli ennen varsinaisen peliajan viimeistä minuuttia vielä 1–1, mutta Kärppien Matyas Kantner ja tyhjiin maalannut Julius Hermonen onnistuivat iskemään päätösminuutilla osuman mieheen.

Kärpät kampesi runkosarjassa 14:nneksi Jukurien edelle. Sijoitus on resursseiltaan suurelle takavuosien menestysseuralle vaatimaton. Kärpät jäi toisena kautena peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle.

Sportin kausi päättyi 20 perättäiseen tappioon, mikä on uusi surullinen SM-liigaennätys.