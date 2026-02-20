Uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi nouseva perussuomalaisten Wille Rydman selviää leikkauspäätöksistä eikä aiheuta Riikka Purralle harmaita hiuksia. Näin arvioi Pöllöraati.

Kaisa Juuson (ps.) tilalle sosiaali- ja terveysministeriksi nouseva Wille Rydman (ps.) on ministerinä kova luu. Näin arvioivat Pöllöraadin vieraat Huomenta Suomessa.

Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala pitää Rydmanin valintaa suorastaan "ainoana vaihtoehtona" perussuomalaisten puheenjohtajalle Riikka Purralle.

– Mielestäni Rydman oli ainoa vaihtoehto. Hän on ollut politiikassa pitkään mukana, ja on seurannut sote-käänteitä jo aikaisemmin kokoomuksen riveistä.

– Hallituksella on reilu vuosi peliaikaa estää katastrofi. Hän on varmasti se, joka nopeiten pääsee perussuomalaisten ryhmästä tähän, Vesala tiivistää.

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki toteaa Rikka Purran olevan erilainen puoluejohtaja kuin moni muu.

– Täytyy nostaa hattua. Hän miettii pätevyyttä eikä maantiedettä, koska nyt heillä on koko ministeriryhmä etelästä.

– Siinä mielessä he antavat kyllä nyt kortit maakuntien kepuille (keskustalaisille), että heistä tulee etelän puolue ihan selkeästi.

Jussi Kärki arvioi, että Rydmanista tulee edeltäjäänsä verrattuna "kova luu" ministerinä. Kärki muistuttaa Rydmanin jo luvanneen, että 100–200 miljoonan lisäsäästöt löydetään.

– Ja sitten hän puhuu, että se on pisara meressä siinä isossa valtavassa budjetissa, Kärki sanoo.

– Niinhän se periaatteessa on, mutta kyllä se on ollut tähän saakka kyynel silmäkulmassa, kun säästöjä on etsitty. Hänelle se on vain pisara meressä. Hän on aika kova luu tähän tehtävään.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen puolestaan arvioi, että Purralla oli monta syytä valita nimenomaan Rydman, eikä syitä olla valitsematta tätä.

– Kyllähän Riikka Purra on ollut puheenjohtajan tehtävässä aika lujilla, niin hän varmasti halusi sellaisen ministerin, joka todennäköisesti ei aiheuta harmaita hiuksia eikä stressiä.

Kaisa Juuso murtui

Jussi Kärki nosti esiin myös Rydmanin edeltäjän Kaisa Juuson kaatumisen, ja siihen liittyvän paradoksin.

Kärjen mukaan Kaisa Juuso oli epävarma tehtävässään alusta saakka.

– Tässä voi käydä oppositiolle vähän huonosti. Opposition pitäisi osata tuuppia riittävästi, kun joku ministeri on rotkon partaalle, mutta ei niin paljon, että hän kaatuu sinne. Heikko huojuva ministeri on ihan paras oppositiolle.

– Nyt he saavat tilalle kovan Wille Rydmanin. Tulee mieleen, kun keskusta sai Antti Rinteen (sd.) heijattua pois, niin sitten tuli Sanna‑Marin (sd.). Loppu on historiaa, Kärki sanoo.

Ilta-Sanomien Hanna Vesala on samaa mieltä.

– En ollenkaan usko, että Rydman kyselytunnilla varsinaisesti SDP:n hyökkäysten edessä ryhtyy sekoilemaan tai vapisemaan. Varmasti tulee takaisin samalla mitalla.

Maahanmuutto nousi heti esiin

Wille Rydman on tarttunut myös tomerasti toimeen. Hän kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa haluavansa sosiaali- ja terveysalalle tiukemmat kielitaitovaatimukset.

Jussi Kärjen mukaan keskustelun siirtäminen kielitaitoon, eli maahanmuuttoon liittyvään asiaan, osoittaa Rydmanilla olevan poliittista "hoksnokkaa".

Toisaalta Kärki huomauttaa, että sote-alalla on myös aitoja ongelmia hoitohenkilökunnan puutteellisen kielitaidon vuoksi.

Hanna Vesalan mukaan lähestyvät vaalit näkyvät jo perussuomalaisten retoriikassa vahvasti.

– Vaalit ovat tulossa ja maahanmuutto vaivataan joka ikiseen asiaan, mikä maailmassa on.

– "Vaaleihinmenovankkureissa" Ville Rydman on erittäin hyvä asia, koska hän ei varmasti jätä maahanmuuttokysymystä nostamatta sote-asioissa esille, Vesala näkee.

Myös Jaakko Loikkanen kehuu Rydmanin Asian Ytimessä -ohjelmassa tekemää "kiepsautusta".

– Siinä kysyttiin todella traagisista vanhusten kuolemista hoivapaikoissa, ja jotenkin Rydman onnistui kiepsauttamaan sen kielitaitokysymykseen.

– Se oli taitavasti tehty rippumatta siitä, mitä itse asiasta ajattelee.

Katso koko keskustelu alla olevalta videolta.

10:03 Pöllöraati: Sote-leikkausten vetovastuu siirtyi Wille Rydmanille, oliko hän oikea valinta ministeriksi?