SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen kertoo kokeneensa epämiellyttävää painostusta. Hän kertoo MTV Uutisille, että juuri Tytti Tuppurainen meni henkilökohtaisuuksiin ja sanoi, että "ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen".

SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen kertoo Instagramin story-päivityksessään, että häneen kohdistui loppuvuonna painostusta, jonka yhteydessä mentiin henkilökohtaisuuksiin.

Tytti Tuppurainen kommentoi kohua MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa keskiviikkoiltana. Voit katsoa jakson MTV Katsomossa.

STT kertoi tänään lähteisiinsä nojaten, että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti avustajiaan sekä kansanedustajia kohtaan.

Hiltunen sanoo, ettei tunnista jutun väitteitä, joiden mukaan Tuppurainen olisi huutanut eduskuntaryhmässä ja nolannut ihmisiä julkisesti.

Päivityksessään Hiltunen kertoo kuitenkin joutuneensa epämiellyttävään tilanteeseen viime loppuvuonna.

Hän äänesti tuolloin SDP:n linjan vastaisesti eduskunnan äänestyksessä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta.

– Loppuvuoden tilanteessani äänestyksiin liittyneen painostuksen yhteydessä mentiin useaan kertaan henkilökohtaisuuksiin ja sanottiin suoraan, että 'ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen, muista se'.

– Se kieltämättä tuntui epäasialliselta, ikävältä ja kohtuuttomalta, Hiltunen kirjoittaa.

Hiltunen kertoo tapahtumista passiivimuodossa, eikä yksilöi suoraan, kuka tarkalleen ottaen on toiminut häntä kohtaan epäasiallisesti.

MTV Uutisille hän kuitenkin täsmentää viestillä, että juuri ryhmänjohtaja eli Tytti Tuppurainen meni henkilökohtaisuuksiin ja sanoi, että "ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen".

Vaatii ulkopuolista selvitystä

Instagram-päivityksessään Hiltunen viittaa puoluejohtoon eli Tuppuraiseen ja Antti Lindtmaniin, jotka toivoivat tänään tiedotustilaisuudessa, että epäasiallista käytöstä todistaneet ihmiset tulisivat esiin.

– Osaltani olen tuonut tämän asian tiedoksi pääsihteerillemme [eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström] ennen joulua ja pyytänyt että asiaan puututaan.

– Nostin asian esiin vuoden alussa uudelleen, ja sain vastauksen, ettei tämä liity avustajien huonoon kohteluun ja todettiin, että tätä ei kannata mediassa puida.

Päivityksensä lopuksi Hiltunen vaatii eduskuntaryhmään pikimmiten ulkopuolista selvitystä, mitä ilmeisimmin juuri Tuppuraisen ja puoluejohdon toiminnasta.

SDP on jo aiemmin kertonut tekevänsä ulkopuolisen selvityksen eduskunta-avustajiin kohdistuvasta häirinnästä. Tuppurainen ja Lindtman kertoivat tänään, että tämä työ on vasta alkamassa.

35-vuotias Pia Hiltunen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä.

Tuppurainen kiistää väitteet

STT:n tänään julkaisemassa jutussa viisi nimetöntä lähdettä kertoo Tuppuraisen huutaneen epäasiallisesti ja toimineen jopa nöyryyttävillä tavoilla. Tapauksia ei yksilöidä lähdesuojan takia.

Tuppurainen kiisti tänään tiedotustilaisuudessa väitteet ja piti niitä kohtuuttomina.

Useat kansanedustajat ovat kertoneet tänään, etteivät tunnista STT:n väittämiä asioita tosiksi.

Samaa sanoi myös Tuppuraisen oma eduskunta-avustaja Ella-Maria Palkoaho MTV Uutisille.

Juttua muokattu kello 19.29. Lisätty Hiltusen MTV Uutisille antama kommentti, jonka mukaan hänen Instagram-päivityksessään kuvailemat asiat teki juuri Tytti Tuppurainen.