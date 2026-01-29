SDP:n puheenjohtajan käytös eduskunnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

STT uutisoi eilen keskiviikkona SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen epäasianmukaisesta käytöksestä. STT:n lähteiden mukaan Tuppurainen on toistuvasti käyttäytynyt epäasiallisesti sekä avustajiaan että muita kansanedustajia kohtaan.

STT:n ensiuutisen jälkeen aiheeseen tarttuivat myös muut mediat.

SDP järjestikin iltapäivällä eduskunnassa tiedotustilaisuuden, jossa Tuppuraista kohtaan esitettyihin väitteisiin vastasi hänen itsensä lisäksi myös puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman.

Jälkikäteen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä laajasti klippi, jossa kaksikko astelee median eteen SDP:n eduskuntaryhmän viestintäpäällikön Tiina Rytkyn johdattelemana. Monien katsojien huomion on kiinnittänyt kohta, jossa Lindtman koskettaa Rytkyä siirtyessään hänen jäljessään puhujapöntön taakse.

Arvostelijoiden mielestä Lindtman "siirtää" viestintäpäällikön pois tieltään. Jotkut näkevät tilanteen kiusallisena, sillä puolueen johto on saapunut paikalle nimenomaisesti vastaamaan väitteisiin ihmisten epäasiallisesta kohtelusta.

MTV Uutiset tavoitti Rytkyn aamupäivällä. Hän on erittäin pahoillaan tilanteen saamasta huomiosta.

– Siinä tilanteessa ei ollut yhtään mitään. En vain heti huomannut, että pääesiintyjät olivat jo tulleet kun olin selin.

– Arvostan puheenjohtaja Lindtmania todella paljon ja olemme hyviä työkavereita. Tässä tehdään kärpäsestä härkänen. Siinä ei ollut mitään, Rytky sanoo MTV Uutisille.