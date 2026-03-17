Jääkiekon SM-liigan runkosarja pelataan päätöksen tiistaina, kun viimeisellä kierroksella jäällä nähdään kaikki 16 joukkuetta. Kierroksen käänteiden perässä pysyt tässä artikkelissa sekä Hockey Night 360 -lähetyksessä MTV Katsomossa ja myös ilmaiseksi MTV Sub -kanavalla kello 18 alkaen.

Pudotuspeleihin etenevistä joukkueista selvillä ovat Tapparan runkosarjan voitto sekä Ässien 8. sija. Näiden lisäksi sarjataulukko on kuitenkin vielä levällään, kun esimerkiksi KooKoo ja SaiPa pelaavat kakkossijasta ja HPK sekä TPS mittelevät viimeisestä pudotuspelipaikasta.

Tilanteet toisessa erässä:

HIFK–Pelicans 1–0

HPK–Tappara 1–0

Ilves–SaiPa 0–1

JYP–Ässät 3–3

Kiekko-Espoo–Jukurit 0–0

Lukko–KalPa 2–1

Sport–Kärpät 0–0

TPS–KooKoo 2–1

Klo 19.29: Toiset erät ovat käynnissä ja Ässät nousee Peter Tiivolan maalilla 3–3-tasatilanteeseen.

Klo 19.20: Erätauolla Juhamatti Aaltonen nostaa Pelicans-vahti Patrik Bartosakin esiin jopa runkosarjan arvokkaimpana pelaajana. Tuskin kenelläkään toisella pelaajalla on ollut yhtä suuri merkitys joukkueelleen, arvioi Aaltonen.

Klo 19.11: Avauserät on seitsemällä paikkakunnalla nyt pelattu – vain Vaasassa vielä pelataan. Suoraan puolivälieräpaikkaan oikeuttavassa neljännessä sijassa on nyt kiinni Rauman Lukko.

Klo 19.07: TPS nousee avauserän loppupuolella KooKoota vastaan jo 2–1-johtoon. Maalintekijänä Aleksi Saarela. Turkulaisten pudotuspeliosakkeet ovat vaikean alun jälkeen hiukan paremmalla kurssilla.

Klo 19.03: Nopeaan 3–0-johtoon karannut JYP on enää maalin verran Ässiä edellä. Jonne Tammela kaventaa jo lukemiksi 2–3. Tässä illassa riittänee vielä monta käännettä.

Klo 19.00: TPS iskee Turussa sille tärkeän tasoitusmaalin, osumasta vastaa Lukas Wernblom.

Klo 18.52: Nyt kolisee monella paikkakunnalla. HPK tekee maalin Tapparaa vastaan ja hankkii ensimmäisen etulyöntiaseman taistelussa viimeisestä pudotuspelipaikasta. Hetkeä myöhemmin KooKoo siirtyy TPS:ää vastaan maalin johtoon ja HPK:n asemat paranevat entisestään.

Klo 18.44: Steven Jandric vahvistaa Lukon asemia entisestään ja vie raumalaiset 2–0-johtoon. KalPan taistelu nelossijasta alkaa huonoimmalla mahdollisella tavalla.

Klo 18.39: Lukon tavoin suoraa puolivälieräpaikkaa tavoitteleva JYP avaa maalihanat Jyväskylässä ja menee Ässiä vastaan 1–0-johtoon.

Klo 18.35: Kaikki ottelut ovat päässeet liikkeelle. Ensimmäisenä iskee neljännestä sijasta pelaava Lukko ja menee KalPaa vastaan 1–0-johtoon Connor Fordin osumalla.

Klo 18.10: Benjamin Rautiainen on iltaan lähdettäessä kahden pisteen päässä Janne Pesosen nimissä olevasta 2000-luvun runkosarjan piste-ennätyksestä. Pesonen teki 78 pistettä Kärpissä kaudella 2007-2008.

Klo 18.05: HPK-Tappara ja TPS-KooKoo. MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen kehottaa seuraamaan erityisesti näitä otteluita tänään. Joko TPS:n tai HPK:n kausi päättyy.

Klo 17.45: Kaikki ottelut käynnistyvät kello 18.30. Illan yksi mielenkiintoisimmista seikoista liittyy neljänteen sijaan ja suoraan puolivälieräpaikkaan. Siitä pelaavat vielä Ilves, Lukko, KalPa ja JYP.