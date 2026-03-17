Kun lapsi täyttää seitsemän, hänellä alkaa oppivelvollisuus ja useissa uimahallissa se tarkoittaa sitä, ettei lapsi voi enää mennä vastakkaisen sukupuolen pukuhuoneeseen vanhempansa kanssa. Jos poika on äidin kanssa uimareissulla tai tyttö isän kanssa, vaatteiden vaihtaminen ja peseytyminen pitää hoitaa yksin.

Mäkelänrinteen uimakeskuksen uimavalvoja Tiia Louhevaara korostaa, ettei kyse ole valtakunnallisesta säännöstä vaan hallikohtaisesta käytännöstä.

Louhevaara kertoo, että 7-vuotiaiden taidot vaihtelevat paljon, osa pärjää hyvin, osa tarvitsee aikuisen tukea. Tavallisimpia kompastuskiviä ovat käytännön asiat.

– Jotkut pärjäävät tosi hyvin, jotkut tarvitsevat apua esimerkiksi siinä, miten kaappi laitetaan kiinni, mutta suurimmaksi osaksi lapset pärjäävät oikein hyvin, Louhevaara sanoo.

Apua voi pyytää – ja henkilökunta voi kulkea mukana

Jos lasta jännittää olla uimahallin pukuhuoneessa ensimmäisiä kertoja yksin, voivat vanhemmat pyytää apua henkilökunnalta.

Uimahallin työntekijä voi Louhevaaran mukaan tarvittaessa kulkea lapsen kanssa kassalta altaaseen asti ja varmistaa esimerkiksi kaapin lukitsemisen.

– Ei tarvitse miettiä, jääkö uintikäynti väliin sen takia, että lapsi on arka. Tänne vaan, sanoo Louhevaara.

Joustoa pukutiloihin tarvittaessa

Uimahalleista kannattaa tiedustella myös ryhmille tarkoitettuja pukutiloja. Esimerkiksi Helsingin Itäkeskuksen uimahallista löytyy erillinen unisex -pukutila, jota käyttävät esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt sekä lapsiperheet.

Helsingin Mäkelänrinteen uimakeskuksessa on erillisiä esteettömiä pukutiloja, joita voi myös tiedustella asiakaspalvelusta. Louhevaara sanoo, että tilaa voidaan käyttää tarpeen mukaan myös muissa tilanteissa, jos se on vapaana.

– Pyritään siihen, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla ja turvallinen fiilis täällä, sanoo Louhevaara.

