Tutulla ruotsinlaivalla oli tiistaina maksuongelmia. Varustamon mukaan syynä oli todennäköisesti palvelimen vaihto.
Viking Linen Gabriella-laivalla oli tiistaina maksukaaos, uutisoi ruotsalaislehti Expressen. Lehden mukaan maksukortit tai ruotsalainen Swish-maksusovellus eivät ole toimineet.
Expressenin mukaan laivan maksupäätteet eivät toimineet.
Nälkäisiä ja shoppailunhaluisia matkustajia kehotettiin Expressenin mukaan käyttäm,ään käteistä, mutta laivan ainoa pankkiautomaatti tyhjentyi.
– Olisimme halunneet syödä, mutta meille kerrottiin ravintolassa, että he ottavat vastaan vain käteistä, eräs matkustaja kuvaili tilannetta Expressenille.
Viking Linen edustaja vastasi Expressenille viestillä, että vika johtui luultavasti meneillään olevasta palvelimenvaihdosta.
Viking Linen viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoi puoli yhdeltätoista illalla Iltalehdelle, että ongelma saatiin ratkaistua.
Expressen kertoi ongelman ollessa käynnissä, että matkustajille luvattiin maksutonta ruokaa ja alkoholitonta juotavaa vian korjaamiseen saakka.
Gabriella liikennöi Helsingin ja Tukholman välillä. Alus pysähtyy matkalla myös Maarianhaminassa.