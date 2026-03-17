Presidentti Trump antoi sanan säilän heilua niin toimittajille puhuessaan kuin sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump jatkoi tiistaina Yhdysvaltojen liittolaismaiden arvostelua näiden haluttomuudesta auttaa Lähi-idän sodassa.

– Mielestäni Nato on tekemässä erittäin typerän virheen. Olen jo pitkään sanonut ihmetteleväni, olisiko Nato koskaan apuna meille. Niinpä tässä oli hyvä testi, Trump sanoi toimittajille yhdessä Irlannin pääministerin Micheal Martinin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.

Kritiikkiä tuli myös suoraan Britannian pääministerille Keir Starmerille, joka ei Trumpin mukaan ole ollut lainkaan avuksi, "mikä on suuri virhe".

Ranskan presidentistä Emmanuel Macronista Trump tyytyi toteamaan, että "hänhän jättää virkansa kohta".

"Emme tarvitse apua"

Jo ennen Valkoisen talon tiedotustilaisuutta Trump uhosi omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa, ettei Yhdysvallat ei enää tarvitse liittolaismaidensa apua Hormuzinsalmen avaamisessa.

Presidentin mukaan apua ei enää tarvita, koska Yhdysvallat on saavuttanut Iranissa niin paljon sotilaallista menestystä, että muun muassa Iranin laivasto, ilmavoimat, ilmatorjunta ja tutkat on tuhottu.

– Minua ei yllätä heidän (liittolaisten) toimintansa, koska olen aina pitänyt Natoa, jossa käytämme satoja miljardeja dollareita joka vuosi näiden samojen maiden suojelemiseen, yksisuuntaisena katuna.

– Me suojelemme heitä, mutta he eivät tee mitään meidän vuoksemme, eivät ainakaan silloin, kun tarvitsisimme.

Trump kirjoitti myös, tyypilliseen tapaansa isoin kirjaimin, että koska Yhdysvallat on maailman voimakkain maa, se ei tarvitse mitään apua keneltäkään.

