MTV:n Huomenta Suomessa politiikan toimittajia puhutti muun muassa velkajarru.

Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä julkistaa raporttinsa huomenna torstaina.

Mediatietojen mukaan parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä on asettamassa vuoden 2031 alustavaksi alijäämätavoitteeksi 2-2,5 prosenttia bruttokansantuotteista, kun nyt ollaan yli neljässä prosentissa. Ensi vaalikaudella puhuttaisiin vähintään 7 miljardin euron sopeutuksesta.

MTV Uutisten politiikan toimittajat kuvailivat Huomenta Suomessa tavoitetta kovaksi.

– Sama sopeutuspolitiikka kyllä jatkuu ensi kaudella ja vielä pitkäänkin, sanoo Antonia Berg.

– Kyllähän tämä edellyttää aivan hirvittävää sopeutuspakettia seuraavalle kahdelle vaalikaudelle vähintään, sanoo Vesa Kallionpää.

Politiikan toimittajat toteavat, että talouskasvua pitäisi saada Suomeen urakkaa helpottamaan.

Vasemmistoliitto jäämässä ulos jarrusta

Oppositiopuolue vasemmistoliitto on ainoana jäämässä velkajarrusovun ulkopuolelle.

– Jos he aikovat hallitukseen niin kuin he aikovat, joka tapauksessa heidän pitää niellä tämä sopeutuspaketti viimeistään siinä vaiheessa. Mutta vaaleihin mennään sanomalla, että ei tarvitse kaikkea (sopeutusta tehdä), sanoo Kallionpää.

– Eli jonkinlainen erillisjarru pitäisi sitten tehdä vasemmistoliitolle, jos se haluaa hallitukseen, sanoittaa Juha Kaija.

Antonia Berg arvioi, että vasemmistoliitolla on linjauksessaan mukana myös strategiaa.

– Tämähän on varmaan ihan fiksua vasemmistoliiton strategiaa, koska heidän kannatuksensa on lähtenyt vähän nousuun. Se on ainoa puolue, joka puhuu eri tavalla, sanoo Berg.

SDP:n piiripäättäjiä arveluttaa

Juha Kaija ottaa esiin MTV Uutisten vuoden vaihteen kyselyn SDP:n piirihallitusten jäsenille. Kyselyssä 20 prosenttia vastaajista piti päätöstä sitoutua velkajarruun vääränä ja 22 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.

Myös SDP:n eduskuntaryhmässä on ollut jonkin verran kritiikkiä, mutta avointa kapinaa ei odoteta.

– Totta kai siellä on muutama ihminen, jotka varmaan vastustuksen halusta tai oikeasta uskosta ovat sitä mieltä, että ei pitäisi niin paljon sopeuttaa. Mutta ryhmän enemmistö on niin suuri, ja se näkee sopeutuksen välttämättömänä, sanoo Kallionpää

– Sitä paitsi mielipidemittauksissa tämä ei näy. SDP:n suosio on tosi kova ja 25 prosentin paikkeilla tällä hetkellä. Jos halutaan olla vastuullinen mahdollinen pääministeripuolue, sitten täytyy kyllä sitoutua myös vastuulliseen talouspolitiikkaan jollain tasolla, sanoo Berg.

Politiikan toimittajat puhuivat myös muun muassa työttömyydestä, presidentti Stubbin roolista ja SDP:n Antti Lindtmanin edellytyksistä pääministeriksi.