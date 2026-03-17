Mestarien liigan norjalaissensaatio Bodö/Glimt lähti neljännesvälierien toiseen osaotteluun vieraskentälle portugalilaista Sportingia vastaan 3–0-johdossa, mutta menetti johtonsa 78. minuuttiin mennessä. Ottelu venyi jatko-otteluun.
Sporting hallitsi kotiotteluaan alusta asti ja Goncalo Inacio teki avausmaalin 34. minuutin kohdalla. Tunti oli täyttynyt, kun Pedro Goncalves toi Sportingin jo maalin päähän.
Reilut kymmenen minuuttia ennen loppua Sportingille vihellettiin käsivirheen myötä rangaistuspotku, jonka naulasi verkkoon kolumbialainen Luis Suarez.
Hetkeä myöhemmin Sporting kävi jo tolpassa, mutta norjalaiset selvisivät viiden minuutin lisäajastakin ja venyttivät ratkaisun ainakin jatko-otteluun.