MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt
Trumpin mukaan Natolla on edessä synkkä tulevaisuus, jos se ei auta Hormuzinsalmen avaamisessa.
Trumpin mukaan Yhdysvallat neuvottelee Iranin kanssa. Iran on kiistänyt neuvottelut.
Maavoimien mukaan YK:n rauhanturvaajiin kohdistuneissa ammuskeluissa Libanonissa oli suomalaisia mukana.
Iran on jatkanut Yhdysvaltojen ja Israelin liittolaisiin kohdistuvia vastaiskuja.
Iranin uuden johtajan Mojtaba Khamenein uskotaan haavoittuneen ensimmäisissä iskuissa pari viikkoa sitten.
5.26: FT: Trump painostaa Natoa
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sotilasliitto Natolla on edessään synkkä tulevaisuus, jos liittolaismaat eivät auta Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen avaamisessa. Trump esitti kommenttinsa Financial Timesin haastattelussa.
Trump sanoo odottavansa Euroopan mailta apua, koska Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodassa.
Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin käynnistynyt Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi ja singauttanut öljyn hinnan nousuun. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.
(STT)
5.26:Raakaöljyn hinta nousussa
Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä.
Viitelaatu Brentin barrelihinta on noussut noin 106 dollariin. Pohjois-Amerikan WTI-laatu vuorostaan kallistui päälle sataan dollariin barrelilta.
Nousu on ollut maltillista verrattuna viime viikkojen aikana nähtyihin hurjiin hintapiikkeihin.
Kansainvälinen energiajärjestö IEA kertoi sunnuntaina, että öljy alkaa pian virrata varmuusvarastoista maailmanmarkkinoille.
IEA:n jäsenmaat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille yhteensä 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan markkinoiden vakauttamiseksi. Kyseessä on IEA:n historian suurin koordinoitu varantojen vapautus.
Sota Lähi-idässä on IEA:n mukaan aiheuttanut historian suurimman öljymarkkinoiden häiriön.
5.22: Trump: Neuvottelemme
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat käy keskusteluja Iranin kanssa. Air Force One -lentokoneessa toimittajille puhuneen Trumpin mukaan Iran ei ole valmis tekemään sopimusta sodan lopettamisesta.
Trump ei tarkentanut Iranin kanssa käytyjen keskustelujen luonnetta.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kielsi aiemmin, että Iran olisi käynyt keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa.
(STT)
5.13: Dubaissa lentoliikenne keskeytetty
Arabiemiraattien Dubaissa lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty kaupungin kansainvälisellä lentokentällä, kertoo paikallinen ilmailuviranomainen.
Viranomainen kertoi aiemmin saaneensa hallintaan tulipalon, joka syttyi kentän läheisyydessä drooni-iskun yhteydessä. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Viranomaisen mukaan lennot keskeytetään varotoimenpiteenä turvallisuuden varmistamiseksi.
(STT)
Sunnuntai 15. maaliskuuta
22.23: Maavoimat: YK:n rauhanturvaajiin kohdistuneissa ammuskeluissa suomalaisia mukana
Suomalaisia rauhanturvaajia oli osallisena tilanteessa, jossa YK:n rauhanturvaajia kohti ammuttiin Libanonissa. Tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja, kertoo Maavoimat viestipalvelu X:ssä.
Maavoimien mukaan ampumisen jälkeen havaittiin, että yhteen kuljetuspanssariajoneuvoista oli osunut rynnäkkökiväärin laukauksia.
YK:n Unifil-operaatioon osallistuvia rauhanturvaajia kohti ammuttiin kolmeen eri otteeseen sunnuntaina Etelä-Libanonissa. Asiasta kerrottiin Unifilin sivuilla julkaistussa lausunnossa, jonka mukaan ampujia olivat todennäköisesti ei-valtiolliset aseelliset ryhmät.
Maavoimien lauantaina julkaiseman tiedotteen mukaan suomalaiset rauhanturvaajat jatkavat työtään Etelä-Libanonissa heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta.
Unifil-rauhanturvaoperaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 165 suomalaista. Ranskalaisten ja suomalaisten yhteinen tukikohta sijaitsee lähellä Dayr Kifan kylää.
Aiemmin Unifilista kerrottiin MTV Uutisille, että ammuskelussa ei olisi ollut mukana suomalaisia.
21.40: IEA: Öljyn varmuusvarantoja alkaa pian virrata markkinoille
Kansainvälinen energiajärjestö IEA kertoo, että öljy alkaa pian virrata varmuusvarastoista maailmanmarkkinoille.
Jäsenmaiden IEA:lle toimittamien suunnitelmien mukaan strategisia varastoja aletaan vapauttaa välittömästi IEA:n jäsenmaissa Aasiassa ja Oseaniassa. IEA:n jäsenmaiden varastoja Amerikassa ja Euroopassa tulee puolestaan saataville maaliskuun lopulta alkaen.
IEA kertoi keskiviikkona, että järjestön jäsenmaat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille yhteensä 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan markkinoiden vakauttamiseksi. Kyseessä on IEA:n historian suurin koordinoitu varantojen vapautus.
Sota Lähi-idässä on IEA:n mukaan aiheuttanut historian suurimman öljymarkkinoiden häiriön. Tärkein tekijä vakaiden toimitusten palauttamiseksi on säännöllisen meriliikenteen uudelleen käynnistyminen Hormuzinsalmen kautta, järjestö sanoo.
20.37: YK:n rauhanturvaajiin kohdistuneissa ammuskeluissa ei suomalaisia (Juttua korjattu kello 22.26)
Suomalaisia rauhanturvaajia oli osallisena tilanteessa, jossa YK:n rauhanturvaajia kohti ammuttiin Libanonissa. Tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja, kertoo Maavoimat viestipalvelu X:ssä.
Aiemmin Unifilista kerrottiin MTV Uutisille, että ammuskelussa YK:n rauhanturvaajia kohtaan ei olisi ollut suomalaisia. Unifilin mukaan ammuskelu oli kohdistunut ranskalaisiin rauhanturvaajiin. Juttua oikaistu tältä osin.
YK:n Unifil-operaatioon osallistuvia rauhanturvaajia kohti ammuttiin kolmeen eri otteeseen sunnuntaina Etelä-Libanonissa. Asiasta kerrotaan Unifilin sivuilla julkaistussa lausunnossa, jonka mukaan ampujia olivat todennäköisesti ei-valtiolliset aseelliset ryhmät.
Oikaisu 15.3.2026 kello 22.30: Maavoimien mukaan YK:n rauhanturvaajiin kohdistuneissa ammuskeluissa oli suomalaisia mukana. Aiemmin Unifilista kerrottiin MTV Uutisille, että ammuskelussa ei olisi ollut mukana suomalaisia.