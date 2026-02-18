Kansanedustaja Wille Rydman (ps.) tekee paluun hallitukseen. Alun perin hän aikoi säveltäjäksi.
Perussuomalaiset on valinnut uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi Wille Rydmanin.
Rydman, 40, on kolmannen kauden kansanedustaja Helsingistä.
Rydman siirtyi perussuomalaisiin vuonna 2023 kokoomuksesta.
Sen jälkeen hän toimi Petteri Orpon (kok.) hallituksen elinkeinoministerinä kesäkuuhun 2025 asti.
Rydman on myös Helsingin kaupunginvaltuutettu. Hän oli viime vuonna puolueensa ehdokas Helsingin pormestariksi.
Rydman on ollut julkisuudessa etenkin tiukkojen maahanmuuttonäkemystensä takia.
Lue myös:
Ministeri Rydman haluaa hoivakoteihin heti tiukemmat kielitaitovaatimukset: "Potilasturvallisuusriski"
Ahdistelukohu
Helsingin Sanomat julkaisi vuoden 2022 kesäkuussa jutun, johon oli haastateltu useita naisia, jotka kertoivat lehdelle Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa naisista oli tapahtuma-aikaan alaikäisiä.
Tapaus eteni keskusrikospoliisin selvitykseen, mutta asiasta ei aloitettu rikostutkintaa.
Rikostutkintaa ei myöskään aloitettu Helsingin Sanomien julkaisemasta artikkelista, josta Rydman teki poliisille tutkintapyynnön.
Tuore isä
Rydmanilla ja hänen puolisollaan on viiden kuukauden ikäinen lapsi.
Rydmanilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, miten raskas ministerinpesti vaikuttaa hänen perhe-elämäänsä.
Rydman kertoi pyrkineensä viime aikoina olemaan kotona niin paljon kuin mahdollista.
– Kun olen ollut rivikansanedustajana, en ole kovin paljon priorisoinut myöhäisiä debatteja eduskunnan täysistuntosalissa.
– Kuitenkin meillä kotonakin yhteinen ymmärrys on, että ei ministeriksi ihan joka päivä kysytä, vaikka tämä nyt on toinen kerta jo tämän hallituskauden aikana, Rydman sanoi.
– Ja viimeinen, perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra huomautti väliin.
Rydman kertoi pitäneensä tällä viikolla isyysvapaapäiviä, kun hän on vielä ehtinyt.
– Ministerinä se on sitten vähän haastavampaa.
Lue myös: Wille Rydmanista tuli isä – "En voisi olla onnellisempi"
Aikoi säveltäjäksi
Rydman on opiskellut Helsingin yliopistossa yleistä valtio-oppia ja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Tutkinnon hän suoritti kahdessa vuodessa.
Hänen isänsä on suomalaisen tiedevalistuksen vaikuttaja Jan Rydman ja isoisä säveltäjä Kari Rydman.
Teini-ikäiseksi asti Rydman kertoo suunnitelleensa itsekin ryhtyvänsä säveltäjäksi.
Hän lauloi Cantores Minores -poikakuorossa ja opiskeli Sibelius Akatemiassa musiikin teoriaa sekä Helsingin konservatoriossa teoriaa ja poikkihuilun soittoa.
Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri esitti marraskuussa 2010 Rydmanin säveltämän Aino-sinfonian.