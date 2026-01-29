Vankka enemmistö SDP:n kansanedustajista sanoo, ettei ole todistanut STT:n jutussa kuvattua Tytti Tuppuraisen epäasiallista käytöstä. "Tytti on kiihkeä ja kovaääninen", sanoo yksi kansanedustaja MTV Uutisille.

MTV Uutiset pyrki ottamaan haastatteluilla ja julkisia lähteitä läpi käymällä selvää, kuinka laajasti ryhmänjohtaja Tytti Tuppuraisen toimintaa pidetään SDP:n eduskuntaryhmässä asiattomana.

SDP:n eduskuntaryhmässä on 43 kansanedustajaa.

Tämän jutun myötä 33 heistä on sanonut julkisesti eri sanamuodoin, ettei ole todistanut STT:n jutussa kuvattua Tuppuraisen epäasiallista käytöstä, tai osoittaa muutoin selkeän tukensa Tuppuraiselle.

STT uutisoi eilen, että Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti sekä kansanedustajia että eduskunta-avustajia kohtaan.

Huutamisesta ja jopa nöyryyttämisestä kertoo STT:n haastatteluissa viisi nimetöntä lähdettä, joiden kertomukset ovat yhtenäisiä. Juttua varten on haastateltu sekä eduskunta-avustajia että kansanedustajia.

– Tuppurainen nöyryyttää SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia. Hän nolaa ihmisiä julkisesti, yhdessä STT:n saamassa nimettömässä kyselyvastauksessa sanotaan.

Moni kiistää väitteet

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Tuppurainen itse kiistivät väitteet eilisessä tiedotustilaisuudessa ja Joona Räsänen MTV Uutisille antamassaan haastattelussa.

Kansanedustajat Marko Asell, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mika Kari, Johannes Koskinen, Helena Marttila, Piritta Rantanen, Ville Skinnari ja Nasima Razmyar kommentoivat MTV Uutisille tätä juttua varten, etteivät ole todistaneet STT:n jutussa kuvattuja asioita. Myös Lotta Hamari sanoo MTV Uutisille, ettei ole "kokenut epäasiallista käytöstä".

Tarja Filatov, Eveliina Heinäluoma, Riitta Kaarisalo, Anette Karlsson, Jani Kokko,

Eeva-Johanna Eloranta ja Saku Nikkanen ovat antaneet kommentit Turun Sanomille, Lauri Lyly, Hanna Laine-Nousimaa ja Piia Viitanen Aamulehdelle, Timo Suhonen ja Tuula Väätäinen Savon Sanomille ja Paula Werning Kouvolan Sanomille.

Niina Malm ja Juha Viitala kertoivat näkemyksensä Instagram- ja Pinja Perholehto ja Anna-Kristiina Mikkonen Instagram Story -päivityksissään.

Osa ei ole kommentoinut

Yhteensä kahdeksan SDP:n kansanedustajaa ei ole vielä kommentoinut nimenomaan Tuppuraista koskevia väitteitä suuntaan tai toiseen. MTV Uutiset on lähettänyt myös heille kommenttipyynnön tätä juttua varten.

He ovat Kim Berg, Seppo Eskelinen, Timo Harakka, Kimmo Kiljunen, Krista Kiuru, Johan Kvarnström, Ville Merinen, Johanna Ojala-Niemelä.

Kansanedustaja Suna Kymäläinen ei ota kantaa siihen, onko hän todistanut STT:n jutussa kuvattua toimintaa. Hän kuitenkin sanoo MTV Uutisille, ettei liity esitettyihin väitteisiin millään lailla eikä hänellä ole asiaan lisättävää.

– Tytti on kiihkeä ja kovaääninen. Lähinnä olen ryhmäkokouksissa huolissani kuulostani, sen verran napakasti nuija paukahtaa pöytään, Kymäläinen viestittää.

Hiltunen kertoi painostuksesta

Kansanedustaja Pia Hiltunen kertoi eilen Instagram Story -päivityksessään kokeneensa Tytti Tuppuraiselta epämiellyttävää painostusta, kun Hiltunen äänesti viime vuonna SDP:n linjan vastaisesti eduskunnan äänestyksessä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta.

– Loppuvuoden tilanteessani äänestyksiin liittyneen painostuksen yhteydessä mentiin useaan kertaan henkilökohtaisuuksiin ja sanottiin suoraan, että 'ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen, muista se'.

Hiltunen ei tunnistanut STT:n väitteitä huutamisesta tai julkisista nolaamisista.

Ville Merinen julkaisi eilen Instagram-päivityksen, jossa ei ottanut suoraan kantaa STT:n väitteisiin, mutta kirjoitti, että häntä "hävettää oman joukkueen toiminta".

Myös Nasima Razmyar julkaisi tänään Facebookissa viime viikkojen häirintäkohua yleisesti käsittelevän päivityksen, jossa ei oteta kantaa Tuppuraista koskeviin väitteisiin.

Juttua muokattu kello 13.12: Lisätty Nasima Razmyarin kommentit MTV Uutisille ja päivitetty luvut.