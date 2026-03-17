Hallitus ei esitä perintöveron poistamista kevään kehysriihessä, sanoo pääministeri Petteri Orpo.
Asia ei pääministerin mukaan ole hallituksen valmistelussa. Aiheesta uutisoivat ainakin Iltalehti ja Helsingin Sanomat.
Perintöveron poistamisesta ei kuitenkaan ole Orpon mukaan luovuttu kokoomuksen pitkäaikaisena tavoitteena.
Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) torjui maanantaina kokoomuksen tarjoaman ajatuksen perintöveron poistamisesta.
Purran mukaan hallitus on jo tehnyt iso veropoliittiset päätöksensä eikä valmistele perintöveron poistoa.