EU auttaa Ukrainaa avaamaan kiistellyn Druzhba-öljyputken, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiedotteessaan.
Ukrainan mukaan venäläistä öljyä sen kautta Unkariin ja Slovakiaan kuljettava Druzhba-putki vaurioitui tammikuun lopussa Venäjän iskussa. Nyt EU kertoo auttavansa sen avaamisessa.
Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa viivyttelystä öljyputken korjaamisessa ja toimitusten uudelleenaloittamisessa.
Unkari on jarruttanut EU:ssa Ukrainalle suunnatun 90 miljardin euron suuruisen lainapaketin ja uusimman Venäjää vastaan suunnatun pakotepaketin hyväksymistä öljyputkikiistan vuoksi.