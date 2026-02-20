Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta jatkaa kovaa kritiikkiään sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania (ps.) kohtaan.

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mielestä tuore sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) ei ole sopiva tehtäväänsä.

– Mielestäni hän ei suomalaisissa herätä sellaista luottamusta, jota tehtävään tarvittaisiin. En halua mennä tarkemmin siihen, mitä hän on suoraan kirjoittanut, ne ovat mielestäni todella hirveitä asioita, mitä hän on puhunut maahanmuuttajista, Virta kommentoi MTV:n Uutisextrassa.

Virta mainitsee syyksi Rydmanin tavan puhua "tietyistä ihmisryhmistä" sosiaalisen median palvelu X:ssä.

– Hänen luottamuksestaan on tällä kaudella jo kertaalleen äänestetty eduskunnassa, ja se tapa, jolla hän puhuu tietyistä ihmisryhmistä esimerkiksi X-sometilillään ihan viime aikoinakin.

Mihin viittaatte tarkemmin?

– Mehän tiedämme, miten hän suhtautuu maahanmuuttajaväestöön, ja asettaa väestöryhmiä vastakkain. Mielestäni se ei ole tässä ajassa se viesti, joka suomalaisille pitää lähettää. Tietenkin toivon, että hän onnistuu tehtävässään, että suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut paranevat.

"En ole hyökännyt henkilöön"

Rydman nimitettiin tänään ministeriksi viime viikolla erostaan ilmoittaneen Kaisa Juuson tilalle.

Virta kommentoi jo keskiviikkona ennen Rydmanin nimitystä, etteivät odotukset Rydmania kohtaan ole korkealla, koska tällä on "tunnetusti epäinhimillinen ja ihmisiä eriarvoistava ote politiikkaan".

Muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti piti Virran ulostuloa aggressiivisena purkauksena, ja esimerkkinä poliittisten vastustajien demonisoinnista ja vihapuheesta.

Virran mielestä hän ei ole hyökännyt Rydmania kohtaan henkilönä.

– Minähän en ole henkilöön hyökännyt, vaan olen puhunut hänen otteestaan politiikkaan ja siitä, millaista politiikkaa hän edustaa. Demokratian yksi osa on kyllä se, että oppositiojohtajan tulee voida kritisoida sitä politikkaa, jota ministeriksi nouseva henkilö harjoittaa.

Eikö olisi reilua antaa Rydmanille mahdollisuus näyttää ministerin tehtävässään?

– Ajattelen, että jokainen totta kai ansaitsee uuden mahdollisuuden, mutta mielestäni se tapa, jolla hän ei ole osoittanut nöyryyttä aiempien asioiden ilmi tullessa, ei ole sellainen, joka herättäisi luottamusta.

Virta toivottaa Rydmanille kaikesta huolimatta menestystä tehtäväänsä.

–Toivon, että Rydman onnistuu siinä, että hän herättää suomalaisissa luottamusta, sellaista empaattista otetta, jota ihmiset tässä epävarmassa ajassa kaipaavat.

Katso koko Uutisextran haastattelu, jossa Virta paljastaa myös, mistä Vihreät leikkaisi ensi vaalikaudella.