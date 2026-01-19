Trump jatkoi uhitteluaan – "Nyt on aika"

Vastatulleja amerikkalaisille luksustuotteille?

– Siellä on ikonisia tuotteita, kuten Harley Davidsoneja, Jack Daniel’s -viskiä ja Levi’s-farkkuja, joita vastaavia tuotteita on saatavilla muualtakin maailmasta, Romakkaniemi luettelee.

Kolmas ja kenties radikaalein ratkaisu olisi rajoittaa digitaalisia palveluita iskemällä iso maksu yhdysvaltalaisille digijäteille, siis erilaisille ohjelmille ja alustoille.

"Voisimme näyttää Trumpille kaapin paikan"

– EU:lla on [kauppapolitiikassa] aika kova arsenaali. Me kyllä voisimme näyttää Yhdysvalloille ja Trumpille kaapin paikan. Mutta turvallisuus – Nato, puolustus ja Ukrainan tuki –, on se vaikea kysymys, jos Trump ottaa käyttöön laajemman arsenaalin, Romakkaniemi arvioi.