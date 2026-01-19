– Se, että osoitetaan tulleja ja uhataan tulleilla osaa EU-jäsenmaista, on tietysti tavallaan kauppapoliittinen hyökkäys kaikkia [EU-maita] kohtaan, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo MTV Uutisille.
– Ollaan taas lähempänä kauppasotaa, talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta arvioi tilannetta.
EU:lla on Romakkaniemen mukaan talouden puolella "valtava määrä" vastatoimia, joilla se voisi iskeä Trumpin Yhdysvaltoja vastaan.
Vastatulleja amerikkalaisille luksustuotteille?
Ensimmäisenä pöytään isketään luultavasti viime keväänä toimeenpanoa vaille valmisteltu 93 miljardin euron vastatullipaketti.
– Se kohdistuisi amerikkalaisiin luksustuotteisiin, Eloranta sanoo.
– Siellä on ikonisia tuotteita, kuten Harley Davidsoneja, Jack Daniel’s -viskiä ja Levi’s-farkkuja, joita vastaavia tuotteita on saatavilla muualtakin maailmasta, Romakkaniemi luettelee.
Toinen keino olisi jättää viime kesänä Yhdysvaltojen kanssa solmittu kauppasopimus ratifioimatta.
– Silloin säilyvät vanhat tullit eikä tule ollenkaan näitä nollatulleja, jotka Trump neuvotteli, Romakkaniemi toteaa.
Kolmas ja kenties radikaalein ratkaisu olisi rajoittaa digitaalisia palveluita iskemällä iso maksu yhdysvaltalaisille digijäteille, siis erilaisille ohjelmille ja alustoille.
– Se on todella kova toimenpide Yhdysvaltoja kohtaan, koska sillä pystyisi rokottamaan yhdysvaltalaisia suuryrityksiä ilman, että hinnat Euroopassa nousisivat, Romakkaniemi sanoo.
"Voisimme näyttää Trumpille kaapin paikan"
Jos kyse olisi pelkästään kaupasta, EU voisi olla jopa vahvemmassa asemassa kuin Yhdysvallat, Romakkaniemi väittää.
– EU:lla on [kauppapolitiikassa] aika kova arsenaali. Me kyllä voisimme näyttää Yhdysvalloille ja Trumpille kaapin paikan. Mutta turvallisuus – Nato, puolustus ja Ukrainan tuki –, on se vaikea kysymys, jos Trump ottaa käyttöön laajemman arsenaalin, Romakkaniemi arvioi.