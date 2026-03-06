Ulkoministeriö päättää tänään siitä, ketkä pääsevät sunnuntain kotiutuslennolle Omanista Suomeen. Näin kertoi ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner Ylen aamussa.
Suomalaisten kotiutuslennolle on ilmoittautunut noin 600 kiinnostunutta. Eilen kerrottiin, että lennolle on tarjolla noin 160 paikkaa.
Eilen myös kerrottiin, että lentolipun hintaa pudotetaan noin tuhannella eurolla alkuperäisestä noin 2 300 eurosta.
Tanner sanoo Ylelle, että kone lentää tyhjänä Euroopasta Omaniin. Matkustajilta peritään siis vain paluumatkan kustannukset, ja menomatka lennetään valtion piikkiin.
Finnair: Lähi-idän lentojen uudelleen reitittäminen haastavaa
Lentoyhtiö Finnairin mukaan tilanne Lähi-idän lentojen uudelleen reitittämisen suhteen on edelleen haastava.
Tämä johtuu Finnairin mukaan siitä, että kaupallisia lentoja alueelta on tarjolla vain vähän. Lisäksi tarjolle tulleita lentoja myös perutaan.
Finnair on perunut kaikki lentonsa Arabiemiraattien Dubaihin ja Qatarin Dohaan maaliskuun lopulle saakka. Syynä on Lähi-idän heikentynyt turvallisuustilanne.