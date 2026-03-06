Poptähti Britney Spears pidätettiin Venturan piirikunnassa Kalifornian osavaltiossa keskiviikkona. Poptähden elämään on mahtunut useita alamäkiä.

Britney Spears pidätettiin keskiviikkona 5. maaliskuuta rattijuopumuksesta. Hätäpuhelusta käy ilmi, että Spearsia yritettiin saada pysähtymään jopa tunnin kestäneen takaa-ajon verran ennen kuin hänet saatiin lopulta kiinni.

Spears vapautettiin kello kuuden aikaan seuraavana aamuna. Asiaa käsitellään oikeudessa toukokuun 4. päivä.

Britneyn edustaja julkaisi tapahtuneesta julkilausuman, jossa toivotaan, että Spears saisi elämänsä kuntoon ja tukea muutokseen.

– Tämä oli valitettava tapaus, jota ei voi tietenkään hyväksyä. Britney tulee toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja toivottavasti tämä on ensimmäinen askel, jonka hän tulee ottamaan niitä suuria muutoksia varten, joita hänen elämässään on tapahduttava.

Lopuksi kerrottiin, että Britney aikoo viettää nyt aikaa poikiensa Sean Prestonin ja kanssa.