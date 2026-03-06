Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 35-vuotiaan naisen 14 vuotta sitten kadonneen Minna Suomisen taposta kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Uhrin ruumis on yhä kateissa.

Oikeus määräsi Emmi Eveliina Pietilän kymmeneksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Lisäksi oikeus määräsi tuomitun maksamaan uhrin molemmille lapsille 10 000 euroa korvaukseksi kärsimyksestä.

Poliisi on epäillyt henkirikoksen tekijäksi alusta asti samaa, tekoaikaan 21-vuotiasta Pietilää. Hän ehti kuitenkin olla 14 vuotta vapaana, ennen kuin oikeus vihdoin päätti tuomita hänet syylliseksi tekoon. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus pitää nyt selvitettynä, että nainen vietti iltaa Suomisen ja tämän miesystävän kanssa miehen asunnolla. Käräjäoikeus katsoi, että näytön perusteella kukaan ulkopuolinen henkilö ei käynyt asunnolla rikoksen tekoaikana.

– Vaikka tarkka tapahtumainkulku oli jäänyt jossain määrin epäselväksi, käräjäoikeus katsoi asiassa näytetyksi, että vastaaja oli tehnyt uhrille teräaseella vakavaa väkivaltaa heidän välisensä riidan seurauksena, oikeus toteaa tiedotteessaan.

– Myös uhrin miesystävä oli todistelun perusteella osallistunut väkivallan tekoon viimeistelemällä tapon uhrin kaulan viiltämällä sen jälkeen, kun uhri oli ollut jo vastaajan käyttämän väkivallan seurauksena kuolemaisillaan.

Jossain vaiheessa iltaa Suominen soitti ystävälleen, kertoi tulleensa pahoinpidellyksi ja pyysi apua. Noin 25 minuutin päästä Suominen soitti myös hätäkeskukseen.

Oikeus arvioi, että hätäkeskuspuhelu tapahtui juuri ennen hänen kuolemaansa, eikä Suominen enää kyennyt puhumaan mitään. Sen sijaan hätäkeskustallenteelta kuului tekoaikaan 21-vuotiaan naisen puhetta.

Syyttäjän mukaan Suomisen miesystävä oli tapahtuma-aikaan niin huonossa kunnossa, ettei hän olisi yksin kyennyt tappamaan Suomista. Oikeus piti tätä todennäköisenä.

Käräjäoikeus katsoi, että nainen ja Suomisen miesystävä tappoivat Suomisen yhdessä. Oikeuden mukaan uhri paloiteltiin teon jälkeen ja tuomittu sekä kolmas henkilö hävittivät hänen ruumiinsa.

Katoaminen muuttui rikostutkinnaksi

Kahden pienen pojan äiti, 46-vuotias Minna Suominen, katosi miesystävänsä asunnolta Turun Pernosta tammikuussa 2012.

Syyttäjän mukaan nykyisin 35-vuotias nainen ja Suomisen miesystävä tappoivat Suomisen teräaseella miesystävän asunnossa. Rikos tapahtui viiltämällä uhrin kaula auki.

Syyttäjän mukaan naiselle ja uhrille tuli riitaa keskenään. Suominen yritti soittaa apua, josta riitakumppani suuttui. Uhri pakeni rappukäytävään, jossa nainen jatkoi väkivaltaa.

Naapuri löysi verilammikoita rappukäytävässä aamulla.

Syyttäjän mukaan uhri paloiteltiin henkirikoksen jälkeen ja laitettiin jätesäkkeihin. Säkit olivat vuorokauden ajan parvekkeella, ennen kuin ne vietiin pois.

Nainen kiistää osallisuutensa henkirikokseen, väkivaltaan tai ruumiin paloitteluun. Hän kuitenkin myöntää olleensa asunnossa tapahtumien aikaan. Hän myöntää myös pitäneensä säkkejä auki paloittelun jälkeen ja osallistuneensa niiden siirtelyyn.

Naisen mukaan Suomisella ja tämän miesystävällä oli riitaa, jonka päätteeksi miesystävä puukotti Suomisen kuoliaaksi ja paloitteli tämän ruumiin.

Suomisen miesystävä kuoli pian henkirikoksen jälkeen, joten häntä ei ole voitu kuulla asiasta. Kuolemansyy oli luonnollinen.

Tutkinnassa monta kertaa

Tammikuussa 2012 kadonnut Minna Suominen ehti olla kateissa pitkälle saman vuoden kevääseen, ennen kuin poliisi alkoi tutkia katoamista.

Poliisi otti omaisten tekemän katoamisilmoituksen vastaan heti katoamisen jälkeen, mutta antoi asian olla. Omaisten ja median tiedusteluihin poliisi vastasi toistuvasti viikkojen ajan, että aikuinen ihminen saa halutessaan pysytellä kadoksissa.

Suomisen kuolemaan liittyvä huhumylly polkaisi lopulta myös henkirikostutkinnan käyntiin. Tämä tapahtui kuitenkin vasta seuraavana kesänä, puolisen vuotta Suomisen katoamisen jälkeen.

Kadonneen Suomisen kaikki tavarat, myös puhelin, löytyivät hänen menehtyneen miesystävänsä asunnosta. Asunnosta löytyi myös Suomisen verta.

Nyt poliisi uskoi, että henkirikoksen jälkeen naisen ruumis oli paloiteltu, pakattu jätesäkkeihin ja heitetty pienehköltä sillalta jokeen. Hävityspaikka sijaitsi poliisin mukaan todennäköisesti Turun seudulla tai korkeintaan tunnin ajomatkan päässä Suomisen miesystävän asunnosta.

Juttua tutki ensin Lounais-Suomen poliisi, mutta vuonna 2016 asia siirtyi keskusrikospoliisille.

Poliisi epäili alusta alkaen saman nuoren naisen osallisuutta henkirikokseen ja hän oli vangittuna teosta epäiltynä kesällä 2012. Kun näyttöä ei kuitenkaan saatu riittävästi, nainen vapautettiin. Hiljalleen tutkinta hiipui ja asia unohtui.

Elokuussa 2023 Lounais-Suomen poliisi otti asian jälleen tutkintaan. Ahkerista etsinnöistä huolimatta Suomisen ruumis on yhä kadoksissa.