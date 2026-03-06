Jääkiekon naisten pääsarja Auroraliiga sallii ensi kaudella otteluissaan taklauspelaamisen tietyin reunaehdoin, kertoo Jääkiekkoliitto tiedotteessaan.

Jääkiekkoliiton liittohallituksen hyväksymän sääntökohdan mukaan taklaukset ovat sallittuja, kun pelaajat ovat samansuuntaisessa liikkeessä. Myös taklaaminen laidan lähellä on sallittua kiekontavoittelutilanteessa olevien pelaajien välillä.

Jääkiekkoliiton mukaan sääntöjen vastaisesta taklauksesta tuomitaan rangaistus, jos pelaaja tekee tahallisen kontaktin vastustajaan vastakkaisesta suunnasta, poistuu luistelulinjaltaan taklatakseen tai käyttää käsivartta, olkapäätä tai lantiota kasvattaakseen asemaansa taklaukseen.

– Muutosehdotus tuli Auroraliigasta. Toiveena on pelin nopeuttaminen ja sääntöjen muuttaminen vastaamaan mm. PWHL:n ja SDHL:n sääntöjä, Jääkiekkoliiton valmennuksen ja huippu-urheilun johtaja Olli Salo kertoi tiedotteessa.

– Keskiössä on edelleen pelaajien turvallisuus. Seuraavana askeleena on kouluttaa joukkueet pelaamaan uuden säännön hengen mukaisesti. Koulutusta tarvitaan myös tuomareille, joiden pitää osata tulkita sääntöä peleissä ensi kauden alusta alkaen, erotuomaripäällikkö Harri Ahola totesi.

Sääntömuutos astuu voimaan Auroraliigan ensi kautta edeltävissä harjoitusotteluissa.

Taklaaminen ei ole jatkossakaan sallittua naisten maajoukkuetapahtumissa, sillä ne noudattavat Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sääntöjä.