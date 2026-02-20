Minkälainen on suomalaisyritysten tilanne maailman talousmyllerryksessä? Asiantuntija kertoo.

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden mukaan presidentti Donald Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään yksipuolisesti tullejaan eri puolille maailmaa. Päätös on Trumpin hallinnon toistaiseksi suurin tappio korkeimmassa oikeudessa, arvioi muun muassa uutiskanava CNN.

Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen kertoo MTV Uutisille, että korkeimman oikeuden päätös merkitsee suomalaisyrityksille ensisijassa epävarmuuden jatkumista.

Noponen sanoo, että hän ei olisi yllättynyt siitä, että Trump yrittäisi seuraavaksi keksiä joitakin uusia perusteita tulleille.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sanoo, että korkeimman oikeuden tullilinjaus on Trumpille takaisku, joka voi kuitenkin jäädä pieneksi.

Tavio kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että presidentillä on yhä valtuus asettaa tulleja muun muassa kansallisen turvallisuuden ja epäreilujen kauppakäytäntöjen perusteella.

Intia tarjoaa valtavat markkinat

Noponen oli mukana pääministeri Petteri Orpon kanssa Intian vierailulla. Mukana matkalla oli edustajia 22 suomalaisesta yrityksestä.

Lähtölaukauksena vierailulle toimi EU:n vapaakauppasopimus, joka solmittiin vastikään. Noponen pohtii, että sopimuksella on potentiaalisesti suuri merkitys.

– Intiassa on kolme kertaa Euroopan väestö. Kun tämä sopimus saadaan voimaan ja käyntiin, niin se avaa kyllä valtavat markkinat. Mutta kyllä olen kanssa korostanut sitä, että tämä ei ole mikään hopealuoti, joka nopeasti tuo mitään ratkaisuja, Noponen huomauttaa.

Noposen mukaan Intiassa järjestetty AI Impact Summit -tapahtuma loi käsinkosketeltavan Intian kasvusta ja kasvunälästä sekä dynamiikasta.

– Uskon että firmat ovat aika inspiroituneita niistä markkinoista.



Noponen toteaa, että vapaakauppasopimus ei poista Intian byrokraattista dna:ta ja maan sisäisiä valtavia kulttuurieroja ja hallinnon epätasaisuutta. Hän toteaa, että Intian markkinan kehittäminen on pitkä peli, johon kuitenkin kannattaa lähteä.

