Hallituksen aikeet muuttaa Suomen ydinenergialakia herätti paljon kummastelua ja kysymyksiä Huomenta Suomen Pöllöraadissa.
Hallitus piti eilen tiedotustilaisuuden, jossa ilmoitettiin, että Suomen ydinenergialakia aiotaan muuttaa. Lakimuutoksessa on keskeistä se, että siinä poistetaan ehdoton kielto lainsäädännöstä tuoda ydinaseita Suomen maaperälle, jos tilanne sitä vaatii.
MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum pohti lähetyksessä, että on ylipäänsä epäselvää, minkä takia hallitus haluaa sallia ydinaseet Suomen rajojen sisällä.
Lue myös: Stubb: "Suomesta ei tule ydinasevaltio"
– Nimenomaan se, että mihin ikinä tarvittaisiin sitä kykyä, että Suomessa voitaisiin säilyttää tai Suomen kautta voitaisiin kuljettaa ydinaseita, Neihum kysyy.
Neihumin mukaan ydinaseisiin asiat ovat ymmärrettävästi Suomen turvallisuuden kannalta sellaisia, joita ei voi täysin avata.
– Mutta todella vähän puolustusministeri Antti Häkkänen eilen pystyi kertomaan mitään siitä, että miksi tämä pitää juuri nyt tehdä.