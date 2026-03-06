



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Suomen ydinaselinjaus herättää suuren määrän kysymyksiä | MTV Uutiset





Pöllöraati yllättävästä ydinaselinjauksesta: Suuri määrä ammottavia kysymyksiä 10:34 Ydinenergialaki nousi pöydälle – miksi juuri nyt? Julkaistu 06.03.2026 14:39 Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Hallituksen aikeet muuttaa Suomen ydinenergialakia herätti paljon kummastelua ja kysymyksiä Huomenta Suomen Pöllöraadissa. Hallitus piti eilen tiedotustilaisuuden, jossa ilmoitettiin, että Suomen ydinenergialakia aiotaan muuttaa. Lakimuutoksessa on keskeistä se, että siinä poistetaan ehdoton kielto lainsäädännöstä tuoda ydinaseita Suomen maaperälle, jos tilanne sitä vaatii. MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum pohti lähetyksessä, että on ylipäänsä epäselvää, minkä takia hallitus haluaa sallia ydinaseet Suomen rajojen sisällä. Lue myös: Stubb: "Suomesta ei tule ydinasevaltio" – Nimenomaan se, että mihin ikinä tarvittaisiin sitä kykyä, että Suomessa voitaisiin säilyttää tai Suomen kautta voitaisiin kuljettaa ydinaseita, Neihum kysyy. Neihumin mukaan ydinaseisiin asiat ovat ymmärrettävästi Suomen turvallisuuden kannalta sellaisia, joita ei voi täysin avata. – Mutta todella vähän puolustusministeri Antti Häkkänen eilen pystyi kertomaan mitään siitä, että miksi tämä pitää juuri nyt tehdä. Miksei oppositiota kuultu? Ja miksi juuri nyt?

Politiikan toimittaja Linda Pelkonen Ylen Politiikkaradiosta ihmettelee, miksi oppositiopuolueita ei oltu otettu mukaan asian valmisteluun.

– Mietin, että voiko tässä olla joku tällainen viestinnällinen juttu. Hallitus haluaa ikään kuin viestiä, että me teemme tämän päätöksen ja olemme nyt tämän takana.

Myös Pelkonen kummastelee, miksi asialle tuli yllättäen niin kiire.

Politiikan toimittaja Jari Korkin mukaan voisi ajatella, että ydinenergialakiin liittyvistä asioista olisi keskusteltu silloin, kun Suomi liittyi Nato jäseneksi.

– On tietysti ihan relevantti perustelu sekin, että jos meillä tuudittauduttiin Nato-jäsenyyden myötä siihen, että meillä on joku ydinsateen varjo, niin ei se ole semmoinen, johon pääsee vapaamatkustajatkin kyytiin, Korkki sanoo.

Lue myös: Näin Suomen kantaa ydinaseisiin halutaan muuttaa

– Ei pitäisi olla kellekään yllätyksenä, että Suomeltakin joku tulee vaatimaan osallistumista tähän yhteiseen hankkeeseen, Korkki jatkaa.

Korkki pitää asian ajoitusta todella mielenkiintoisena.

– Mikä kiire tässä nyt juuri tuli tällä viikolla? Sitä ei minun mielestäni ole selvitetty kunnolla.

Korkin mukaan keskustelu olisi voitu käydä esimerkiksi seuraavissa hallitusneuvotteluissa juurta jaksain ja laittaa sen seuraavan hallituksen ohjelmaan. Korkki pohtii, onko esimerkiksi vaarana, että seuraavaksi tulisi jokin "epämukava hallitus".

– Haluaisin kuulla kyllä, että miksi juuri nyt ja miksi tämmöisellä kiireellä, että tosiaan ei otettu oppositiota mukaan tähän keskusteluun.

Yhteys Ranskan suunnitelmiin?

Pöllöraadissa pohdittiin, liittyykö monet yllättänyt lainmuutoshalu Ranskan hankkeeseen lisätä ydinkärkiensä määrää ja yhteistyötä muiden maiden kanssa.

– Joku ehti jo kysyä, että miksei Suomi ole mukana tässä ikään kuin suunnitelmassa, kun Ruotsi näytti siellä olevan. Jotain tässä tapahtuu, jota ei ole ihan täysin avattu, Korkki arvelee.

Pelkonen miettii, että voiko tilanteeseen vaikuttaa se, että Yhdysvaltoihin ei luoteta enää samalla tavalla kuin aiemmin.

– Onko tästä tullut sellainen turvattomuuden tunne, että ylipäätään halutaan näistä ydinaseista ja omista ydinaseasioista keskustella, Pelkonen kysyy.

3:15 Katso myös: Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata ydinaserajoitusten poistamista.

Jari Heikkilä MTV Uutiset Jari Heikkilä työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut avaruuteen ja tieteeseen liittyviin aiheisiin.