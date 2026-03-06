Iranilainen drooni putosi Britannian hallinnoimaan sotilastukikohtaan Akrotirissa Kyproksella maanantain vastaisena yönä. Suomen Kyproksen suurlähettilään mukaan tilanne on rauhallinen.

Jo useat Euroopan maat lähettävät tai ovat lähettäneet sotilaallista apua Kyprokselle sen pyynnöstä.

Espanja ja Italia ovat lähettäneet merivoimiaan Kyprokselle. Aiemmin Ranska, Kreikka ja Britannia ovat lähettäneet muun muassa fregatteja, hävittäjiä ja helikoptereita suojaamaan saarta drooni-uhkan jälkeen.

Tilanne on silti Kyproksen Suomen suurlähettilään Päivi Peltokosken mukaan rauhallinen ja elämä jatkuu normaalisti. Lentoliikenteessä on tällä viikolla ollut keskeytyksiä. Huomisesta lauantaista lähtien myös lentoliikenteen olisi tarkoitus normalisoitua. Turismikausi on alkamassa normaalisti.

Suomalaiset ovat suhtautuneet tilanteeseen rauhallisesti. Kysymyksiä tilanteesta on tullut jonkin verran.

– Meillä on tällä hetkellä yli 550 matkustusilmoitusta. Toivomme kovasti, että suomalaiset, jotka asuvat Kyproksella tai vierailevat Kyproksella, edelleen tekisivät näitä ulkoministeriön matkustusilmoituksia, jolloin mahdollisessa kriisi- tai häiriötilanteessa saadaan heihin yhteys, Peltokoski sanoo.

Lue myös: Nato nostanut ohjuspuolustuksen valmiuttaan

USA:n suurlähetystö muuttanut turvallisuustasoa

Ulkoministeriö arvioi, että alueen turvallisuus on heikentynyt.

Peltokosken mukaan ainoa suurlähetystö saarellaa, joka on muuttanut turvallisuustasoaan, on Yhdysvaltojen suurlähetystä. Tämäkin siksi, että se on itse Iranin sodassa osapuolena.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on antanut hallinnon henkilöstölleen luvan lähteä Kyprokselta. Lupa koskee muita kuin hätätilanteita hoitavaa henkilöstöä.

Muutoin varautuminen näkyy eniten Limassolin suunnalla Akrotirin sotilastukikohdassa, jonne pudotetut droonit olivat matkalla.

– Sinne Kyproksen asevoimien tueksi on tullut kuusi eurooppalaista valtiota ilma- ja merivoimin. Heidän tärkein tehtävänsä on droonitarkkailu Välimerellä. Keskiviikkoaamuna Kreikan armeijan lentokone pysäytti yhden droonin Libanonin rannikolla. Sen jälkeen tilanne on ollut rauhallinen, Peltokoski kertoo.

Ei "suursotaa"

Mediassa on puhuttu jo "suursodasta", joka on levinnyt Kyprokselle. Peltokoski haluaa rauhoitella retoriikkaa.

– Suursodan käsite ei sovi tämänhetkiseen tilanteeseen. Kyse on ennemmin varautumisesta nimenomaan drooneihin joita on tullut Libanonista. Mistään suuresta eskalaatiosta ei Kyproksen osalta ole kysymys, Peltokoski päättää.

Iran on varoittanut Euroopan maita liittymästä sotaan Yhdysvaltojen ja Israelin puolelle.