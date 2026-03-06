Suomalaishiihtäjät Joni Mäki, Niilo Moilanen, Olli Ahonen ja Veeti Pyykkö jäävät sairastumisten takia sivuun Salpausselän kilpailuista, kertoo Hiihtoliitto tiedotuskanavallaan.
Nelikon oli määrä kilpailla Lahdessa lauantaina maailmancupin vapaan hiihtotavan sprintissä. Heidän tilalleen kilpailuun nousevat Markus Hietanen, Topias Kemppi, Valtteri Pennanen ja Aapo Turtiainen.
Mäki oli nimetty lisäksi sunnuntaina järjestettävään 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailuun. Paikan ottaa Emil Liekari.
Mäki ja Moilanen olivat Suomen olympiajoukkueessa helmikuussa Milano-Cortinan talviolympialaisissa, samoin Liekari.