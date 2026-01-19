Trumpin toimista hyötyy ainakin kaksi maata, sanoo Jyrki Katainen.

Usean kansainvälinen kriisi tekee tänään Sveitsin Davoissa alkavasta maailman talousfoorumista jännitteisen.

Suomea foorumissa edustaa presidentti Alexander Stubb. Davosiin odotetaan myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä.

Huomenta Suomessa vieraillut entinen pääministeri, Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen näkee positiivisena, että Trump tulee tässä tilanteessa Eurooppaan.

– Aika monet eurooppalaiset valtiojohtajat haluavat tavata hänet kahden kesken. Onko sillä vaikutusta Trumpin pään sisällä, jää nähtäväksi. Mutta ainakin kohtaamisia ja keskusteluja tulee paljon. Toivotaan, että se auttaa.

Huonompi tilanne Kataisen mukaan on, jos Trump provosoituu.

"Absurdi tilanne"

Trumpin tulliuhkausta, joka kohdistuu myös Suomeen, Katainen pitää absurdina ja erittäin vakavana. Taustalla on kahdeksan maan, Suomi näiden joukossa, aikeet lähettää yksittäisiä upseereita Grönlantiin.

Trump sanoi toissapäivänä lauantaina, että näille maille asetetaan helmikuun alussa kymmenen prosentin tuontitullit. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin.

Suomen lisäksi Trump aikoo asettaa tulleja Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Alankomaille.

– Maat halusivat etsiä keinon vahvistaa Grönlannin turvallisuutta yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Nyt Trump jonkinlaisen ajatuslogiikan kautta näkee parhaimmaksi rangaista näitä maita.

EU:n pysyttävä vahvana

Kataisen mukaan ainoa vaihtoehto on, että EU pysyy vahvana ja yhtenäisenä. EU:lla on koko joukko kauppapoliittisia toimia, joita se voi käyttää, mikäli Yhdysvallat vie tilanteen liian pitkälle.

– Järjellä selittämätön toiminta, jota Trump harjoittaa, on erittäin vakava tilanne EU:lle. Uskon, että EU yhtenäisenä voi pistää kovan kovaa vastaan.

– Toki on huomioitava, että Trump saattaa koplata yhteen kauppa- ja turvallisuuspolitiikan ja Ukrainan tukemisen. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan tukenut Ukrainaa rahallisesti eikä aseellisesti vuoteen, Katainen toteaa.

Rakoileeko Trumpin suosio jo omienkin keskuudessa?

Katainen nostaa esille myös sen, miten monet maat ovat "ihan järkevästi mielistelleet" Trumpia.

– Trump näyttää olevan perso mielistelylle ja uskovan kaiken, mitä hänelle sanotaan. Epävakaan ihmisen käyttäytymisessä kannattaa lukea sitä ihmistä. Häntä on vaikea ennustaa. Hän toimii arvaamattomasti, ei rationaalisesti.

Katainen uskoo, että Trumpin viimeaikaiset ulostulot liittolaisten rankaisemisesta herättävät myös republikaanien sisällä paljon närää ja vastareaktioita.

– Ei ole mitenkään sanottu, että Trump saa ajatuksensa läpi edes omassa kotimaassaan.

Kataisen mukaan Kiina ja Venäjä hyötyvät vallitsevasta tilanteesta valtavasti.

– Tämä on märkä uni presidentti Putinille ja presidentti Xille. Länsi rakoilee, länsi on hajoamassa, ei ole yhtenäisyyttä. Kumpikaan heistä ei olisi voinut saada aikaan samanlaista kehitystä lännessä.

– Eiväthän he parempaa olisi voineet kuvitella kuin Trumpin kaltainen presidentti, joka tietoisesti haluaa heikentää perinteistä länttä. Yhdysvaltoja ei ehkä kannata länsimaaksi laskea.