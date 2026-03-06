Lukiolaiset pääsivät Girls Take Over -kampanjassa johtamaan Suomea ja ammattiliittoa päivän ajan.
Kaksi lukiolaista, Annika Mikkonen ja Hilde Torvalds, pääsi kokeilemaan johtotehtäviä Girls Take Over -kampanjassa.
Kampanja järjestettiin Plan Internationalin toimesta ja nuoret valittiin mukaan hakemusten perusteella.
Mikkonen toimi päivän ajan pääministerinä Petteri Orpon rinnalla ja Torvalds oli Ammattiliitto Pron puheenjohtajana eli oli Niko Simolan saappaissa.
Kokemus oli molemmille nuorille ainutlaatuinen.
– Erittäin hieno kokemus, aivan uskomaton päivä. Oli hienoa tavata pääministeri ja puolueiden johtajat, sanoo Annika Mikkonen, joka toimi päivän pääministerinä.
Tärkeät teemat tapetilla
Päivän aikana nuoret pääsivät edistämään heille tärkeitä teemoja.